Компания ООО «НТ ВЭЛВ» пытается взыскать с нефтепереработчика ООО «Славянск ЭКО» порядка 100 млн руб. по иску о нарушении обязательств по оплате оборудования.

Дело рассматривает Арбитражный суд Новгородской области. Заседание назначено на 30
января. ООО «НТ ВЭЛВ» занимается проектированием, разработкой, производством и
поставкой трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, химической, энергетической
и других отраслей промышленности. ООО «Славянск ЭКО» является одним из
крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края.
По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, за три квартала минувшего года объем
нефтепереработки в компании вырос на 8,9% по сравнению с январем—сентябрем 2022
года