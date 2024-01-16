ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ТПА

Уважаемый ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ !
Посылаю ВАМ дополненную версию повести "ПОЕДИНОК". Ваша публикация в журнале
отрывка из неё вызвала его включение в ГУГЛ, до того бывший неприступным для меня, и он
принёс мне сотни изготовителей АП двигателей ДАР, скрывавшихся под марками заводов-
изготовителей. Я был поражен, какое распространение по стране совершила моя конструкция
пневмодвигателя сама своей неотразимой силой. Не нахожу слов выразить ВАМ свою
благодарность и затаив дыхание жду, что принесёт следующий выпуск двухмесячного журнала,
который хотел бы получить как и нынешний в электронной форме.
Благодарю за присланный выпуск Тра129 2023 года. Он просвещает меня духом текущего
времени. Завершило мою конструкторскую связь с промышленностью спасение механизмов
грузоподъёмных 1000-тонных. плавучих кранов (стр.1837) . Это был апогей моих действий. А
иллюстрировать его можно самой крупной в мире планетарной передачей моей конструкции для
фирмы РАУМА РЕПОЛА (стр.2225). ВЫ привели в журнале самую суть начала моей борьбы за
спасение УЗТМ, исключив действующие лица. Объём Повести громоздок. Одно только
аннотированное оглавление занимает 26 страниц, целого часа чтения.
Я восхищаюсь ВАШЕЙ работоспособностью и организационным талантом.
А моей последней работой является наращиваемая ПОВЕСТЬ, которая потрясёт философов РАН,
когда будет опубликована, да и весь мир. Непереносимо громко сказано ! Надежды юноши
питают, и старики, юные душой.
С горячими пожеланиями всего наилучшего,
Михаил Кауфман. Канада, январь 2024 г.