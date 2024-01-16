ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ТПА

Уважаемый ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ !

Посылаю ВАМ дополненную версию повести "ПОЕДИНОК". Ваша публикация в журнале

отрывка из неё вызвала его включение в ГУГЛ, до того бывший неприступным для меня, и он

принёс мне сотни изготовителей АП двигателей ДАР, скрывавшихся под марками заводов-

изготовителей. Я был поражен, какое распространение по стране совершила моя конструкция

пневмодвигателя сама своей неотразимой силой. Не нахожу слов выразить ВАМ свою

благодарность и затаив дыхание жду, что принесёт следующий выпуск двухмесячного журнала,

который хотел бы получить как и нынешний в электронной форме.

Благодарю за присланный выпуск Тра129 2023 года. Он просвещает меня духом текущего

времени. Завершило мою конструкторскую связь с промышленностью спасение механизмов

грузоподъёмных 1000-тонных. плавучих кранов (стр.1837) . Это был апогей моих действий. А

иллюстрировать его можно самой крупной в мире планетарной передачей моей конструкции для

фирмы РАУМА РЕПОЛА (стр.2225). ВЫ привели в журнале самую суть начала моей борьбы за

спасение УЗТМ, исключив действующие лица. Объём Повести громоздок. Одно только

аннотированное оглавление занимает 26 страниц, целого часа чтения.

Я восхищаюсь ВАШЕЙ работоспособностью и организационным талантом.

А моей последней работой является наращиваемая ПОВЕСТЬ, которая потрясёт философов РАН,

когда будет опубликована, да и весь мир. Непереносимо громко сказано ! Надежды юноши

питают, и старики, юные душой.

С горячими пожеланиями всего наилучшего,

Михаил Кауфман. Канада, январь 2024 г.