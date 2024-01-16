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ОНИКС. Развиваем интересные направления: наша компания в поисках новых сотрудников!

16 января, 2024 19
Открыто шесть вакансий:
 ждем трех менеджеров B2B продаж для работы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге;
 ищем в нашу команду целеустремленного закупщика, который эффективно и быстро
вольется в работу в Москве;
 компания в поиске опытного закупщика на производство с широким списком контактов
поставщиков материалов, который сможет оперативно закрывать срочные заявки и закупать
материалы на склад в Санкт-Петербурге;
 приглашает на постоянную работу менеджера по персоналу в Санкт-Петербурге.
Хотите стать частью команды ОНИКС? Если вы обладаете необходимыми навыками и опытом
для указанных позиций, отправьте отклик на hh или по e-
mail a.tyushkevich@onyxspb.ru (Анастасия Тюшкевич)


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