ОНИКС. Развиваем интересные направления: наша компания в поисках новых сотрудников!

Открыто шесть вакансий:

 ждем трех менеджеров B2B продаж для работы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге;

 ищем в нашу команду целеустремленного закупщика, который эффективно и быстро

вольется в работу в Москве;

 компания в поиске опытного закупщика на производство с широким списком контактов

поставщиков материалов, который сможет оперативно закрывать срочные заявки и закупать

материалы на склад в Санкт-Петербурге;

 приглашает на постоянную работу менеджера по персоналу в Санкт-Петербурге.

Хотите стать частью команды ОНИКС? Если вы обладаете необходимыми навыками и опытом

для указанных позиций, отправьте отклик на hh или по e-

mail a.tyushkevich@onyxspb.ru (Анастасия Тюшкевич)



