Сейчас не доступа, в том числе к европейскому оборудованию, связанному с очисткой сточных вод и загрязненных стоков.

Несмотря на санкции в 2023 году был завершён ряд значимых проектов, в числе которых
строительство 97 очистных сооружений на Волге. При этом, важно, что удалось решить вопрос с
оборудованием для этих проектов – теперь оно создаётся в кооперации с партнерами по ЕАЭС, и
в частности, с белорусскими коллегами. По словам Виктории Абрамченко, западные каскадные
санкции научили страну в очень короткий промежуток времени действительно обеспечить
настоящий технологический прорыв, - «Если в прошлом году приходилось "с колес" искать
новые решения, то сейчас появилась уверенность. Российская промышленность справится со
всеми вызовами». Вице-премьер, также сообщила, что в мире нет стандартов экологического
законодательства, - «Есть свои подходы в западных странах, свои подходы в Китае, свои
подходы в Индии. Страны договариваются только по климатической повестке, и то спорят
много. Что касается нашего экологического законодательства, вы знаете, что мы его выстраиваем
в балансе. Мы же не хотим остановить развитие страны». При этом, по её словам, любое новое
производство должно отвечать высоким экологическим стандартам, - «я могу сказать, что
создание новых производств у нас ничем не отличается по экологическим стандартам от новых
зарубежных предприятий. И у нас они ничуть не ниже. Мы повсеместно стали использовать
наилучшие доступные технологии». Зампред правительства также отметила, что в настоящий
момент кабмин работает над созданием модели мониторинга рек и океана в рамках
климатической повестки.