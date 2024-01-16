Сейчас не доступа, в том числе к европейскому оборудованию, связанному с очисткой сточных вод и загрязненных стоков.

Несмотря на санкции в 2023 году был завершён ряд значимых проектов, в числе которых

строительство 97 очистных сооружений на Волге. При этом, важно, что удалось решить вопрос с

оборудованием для этих проектов – теперь оно создаётся в кооперации с партнерами по ЕАЭС, и

в частности, с белорусскими коллегами. По словам Виктории Абрамченко, западные каскадные

санкции научили страну в очень короткий промежуток времени действительно обеспечить

настоящий технологический прорыв, - «Если в прошлом году приходилось "с колес" искать

новые решения, то сейчас появилась уверенность. Российская промышленность справится со

всеми вызовами». Вице-премьер, также сообщила, что в мире нет стандартов экологического

законодательства, - «Есть свои подходы в западных странах, свои подходы в Китае, свои

подходы в Индии. Страны договариваются только по климатической повестке, и то спорят

много. Что касается нашего экологического законодательства, вы знаете, что мы его выстраиваем

в балансе. Мы же не хотим остановить развитие страны». При этом, по её словам, любое новое

производство должно отвечать высоким экологическим стандартам, - «я могу сказать, что

создание новых производств у нас ничем не отличается по экологическим стандартам от новых

зарубежных предприятий. И у нас они ничуть не ниже. Мы повсеместно стали использовать

наилучшие доступные технологии». Зампред правительства также отметила, что в настоящий

момент кабмин работает над созданием модели мониторинга рек и океана в рамках

климатической повестки.