Участнику открытого реестра базовых ключевых поставщиков ТЭК в конкретных группах на основе опроса экспертов

Реестр создан для быстрого ознакомления с ключевыми компаниями в конкретных группах.
Реестр формируется на основе опроса экспертов крупнейших компаний ТЭК.
Реестр размещен на сайте TEK–ALL.RU и является открытым.
Участник реестра высылает следующую информацию:
1.Логотип компании в формате jpeg/png
2.Общую информацию о компании. Примерно 1–2 страницы текста, описывающих суть
компании, основная деятельность и особенности.
3.Координаты ответственных сотрудников по направлениям. Должность, ФИО, телефон/e–mail,
можно общие координаты.
4.Биографию руководителя для раздела «Руководители ТЭК и смежных отраслей» по шаблону
Информация пунктов 1–4 отправляется на электронную почту elena@tek-all.ru в текстовом
формате (не картинкой), чтобы можно было редактировать.
Информацию о продукции (услугах) и пресс–релизы размещает и редактирует участник реестра
самостоятельно через личный кабинет.
Для входа в личный кабинет перейдите по ссылке https://www.tek-all.ru/companies/.
Кликните на «Вход для участников» введите логин (e–mail) и пароль, который надо получить у
Администратора.
После входа в личный кабинет выберите одно из трех действий
Разместить новую продукцию
Разместить новую услугу
Добавить новость
После внесения информации не забудьте нажать «Сохранить»
Для перехода в следующий раздел нажмите «Вернуться в меню ЛК»
После внесения информации участнику направляются
баннер «Базовый поставщик ТЭК» и сертификат.
Контакты Администратора
E–mail elena@tek-all.ru
WhatsApp +7 (928) 971-07-41