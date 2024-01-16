Участнику открытого реестра базовых ключевых поставщиков ТЭК в конкретных группах на основе опроса экспертов

Реестр создан для быстрого ознакомления с ключевыми компаниями в конкретных группах.

Реестр формируется на основе опроса экспертов крупнейших компаний ТЭК.

Реестр размещен на сайте TEK–ALL.RU и является открытым.

Участник реестра высылает следующую информацию:

1.Логотип компании в формате jpeg/png

2.Общую информацию о компании. Примерно 1–2 страницы текста, описывающих суть

компании, основная деятельность и особенности.

3.Координаты ответственных сотрудников по направлениям. Должность, ФИО, телефон/e–mail,

можно общие координаты.

4.Биографию руководителя для раздела «Руководители ТЭК и смежных отраслей» по шаблону

Информация пунктов 1–4 отправляется на электронную почту elena@tek-all.ru в текстовом

формате (не картинкой), чтобы можно было редактировать.

Информацию о продукции (услугах) и пресс–релизы размещает и редактирует участник реестра

самостоятельно через личный кабинет.

Для входа в личный кабинет перейдите по ссылке https://www.tek-all.ru/companies/.

Кликните на «Вход для участников» введите логин (e–mail) и пароль, который надо получить у

Администратора.

После входа в личный кабинет выберите одно из трех действий

 Разместить новую продукцию

 Разместить новую услугу

 Добавить новость

После внесения информации не забудьте нажать «Сохранить»

Для перехода в следующий раздел нажмите «Вернуться в меню ЛК»

После внесения информации участнику направляются

баннер «Базовый поставщик ТЭК» и сертификат.

Контакты Администратора

E–mail elena@tek-all.ru

WhatsApp +7 (928) 971-07-41