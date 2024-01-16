САНТЕХАРМАТУРА: приехала крупная поставка товаров швейцарского бренда!

Семейная компания Geberit была основана 150 лет назад и сегодня занимает одну из

лидирующих позиций в области производства сантехнического оборудования.

Продукция бренда производится на более чем 29 предприятиях, большинство из

которых расположены в Европе.

На наши склады уже поступила крупная партия товаров Geberit! Отдельно хотим

выделить:

 Безободковые унитазы Smyle Square Rimfree

 Комплекты инсталляций Duofix с клавишами смыва Delta, креплениями к

стене и сливными бачками объемом 4.5 и 6 / 4.5 и 7.5 л.

 Полуавтоматические сливы-переливы для ванны.

Также в нашем ассортименте вы можете найти: смывные клавиши, элементы

системы GIS, напорной ливневой канализации, сифоны.

Нашим клиентам доступны услуги по аренде специализированного оборудования

Geberit для сварки и резки металлопластиковых труб. Данный сервис позволит

избежать лишних затрат на закупку, длительное хранение и обслуживание

дорогостоящего профессионального инструмента.