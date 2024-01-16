САНТЕХАРМАТУРА: приехала крупная поставка товаров швейцарского бренда!

Семейная компания Geberit была основана 150 лет назад и сегодня занимает одну из
лидирующих позиций в области производства сантехнического оборудования.
Продукция бренда производится на более чем 29 предприятиях, большинство из
которых расположены в Европе.
На наши склады уже поступила крупная партия товаров Geberit! Отдельно хотим
выделить:
Безободковые унитазы Smyle Square Rimfree
Комплекты инсталляций Duofix с клавишами смыва Delta, креплениями к
стене и сливными бачками объемом 4.5 и 6 / 4.5 и 7.5 л.
Полуавтоматические сливы-переливы для ванны.
Также в нашем ассортименте вы можете найти: смывные клавиши, элементы
системы GIS, напорной ливневой канализации, сифоны.
Нашим клиентам доступны услуги по аренде специализированного оборудования
Geberit для сварки и резки металлопластиковых труб. Данный сервис позволит
избежать лишних затрат на закупку, длительное хранение и обслуживание
дорогостоящего профессионального инструмента.