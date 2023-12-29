Пермский водоканал выполнил годовую программу по замене запорной арматуры.

Специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» заменили 67 единиц оборудования.

«Задвижки и затворы на сетях диаметром от 15 см до 60 см обновили практически во всех

районах Перми: Дзержинский — 11 ед., Кировский — 8 ед., Мотовилихинский — 6 ед., Ленинский

— 18 ед., Свердловский — 22 ед. В 2022 году в рамках реализации этой программы обновили 96

единиц оборудования», – отметили в компании. По словам главного инженера компании

Константина Гусева, от того, как работает задвижка, зависит не только оперативность в

устранении возможных технологических нарушений, но и бесперебойность услуги

водоснабжения.

ООО «НОВОГОР-Прикамье»