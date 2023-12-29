БУРЕВЕСТНИК: ЗАВОД судовой арматуры из Гатчины (ЛО) внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда».

На заводе, который производит судовую арматуру для нужд отечественного флота, подвели
промежуточные итоги реализации мероприятий по улучшению процесса изготовления арматуры
малых диаметров. Продукция занимает в выручке предприятия более 27%. Эксперты
Федерального центра компетенций провели диагностику, и нашли 28 «узких мест», из-за
которых шли потери времени на ожидание обработки деталей, при поиске материалов, а также,
используя диаграмму «спагетти» выявили избыток перемещений по производственной
площадке.
Рабочей группой проекта поставлены цели улучшения показателей работы, для этого требуется:
снизить время протекания процесса производства на 32%, незавершенного производства ― на
28%, а выработку на одного человека увеличить на 10%.
Данные ОАО «Буревестник»