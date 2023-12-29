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БУРЕВЕСТНИК: ЗАВОД судовой арматуры из Гатчины (ЛО) внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда».

29 декабря, 2023 37
На заводе, который производит судовую арматуру для нужд отечественного флота, подвели
промежуточные итоги реализации мероприятий по улучшению процесса изготовления арматуры
малых диаметров. Продукция занимает в выручке предприятия более 27%. Эксперты
Федерального центра компетенций провели диагностику, и нашли 28 «узких мест», из-за
которых шли потери времени на ожидание обработки деталей, при поиске материалов, а также,
используя диаграмму «спагетти» выявили избыток перемещений по производственной
площадке.
Рабочей группой проекта поставлены цели улучшения показателей работы, для этого требуется:
снизить время протекания процесса производства на 32%, незавершенного производства ― на
28%, а выработку на одного человека увеличить на 10%.
Данные ОАО «Буревестник»


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