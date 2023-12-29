В LD подвели итоги года

В Челябинске состоялась конференция LD по итогам 2023 года. Более 120 сотрудников
компании из разных регионов России, Казахстана и Белоруссии прилетели в столицу Южного
Урала, чтобы подвести итоги уходящего года и наметить стратегические цели на предстоящий
год.
Открыл конференцию руководитель ГК LD Дмитрий Левин. Он рассказал присутствующим о
процессах модернизации, запущенных в компании и реализованных проектах, процентах
прироста производства, а также о введении в работу системы планирования, которая позволит
эффективно использовать складские и финансовые ресурсы компании для обеспечения поставок
продукции. Дмитрий Олегович отметил, что, несмотря на все вызовы уходящего года, компания
LD справилась с поставленными задачами. Он поблагодарил коллектив за хорошо проделанную
работу и пожелал присутствующим успеха в достижении целей, здоровья и благополучия.
Второй блок мероприятия был посвящён докладам руководителей структурных подразделений
LD, третий — церемонии награждения «Лучший филиал», «Лучший сотрудник года».