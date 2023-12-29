Дамир Валеев возглавил нефтесервисную группу "Флагман", куда вошли компании "Скважинные сервисные технологии", "Интеграция нефтесервис" и другие.

ООО «ССТ» сервисная компания в области обслуживания буровых установок. Штат более 550
сотрудников предприятия, более ста выполненных пусконаладочных работ буровых установок.
География деятельности: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Иркутская область,
Якутия, Астраханская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Красноярский
край, Республика Коми.
Виды работ ООО «ССТ»
Обслуживание теплотехнического оборудования буровых установок
Обеспечение необходимыми материалами и оборудованием буровых установок
Выработка электроэнергии для нужд буровых компаний
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание механического оборудования буровых
установок
Оказание услуг по металлорезанию и металлообработке конструкционных материалов
Оказание услуг по аренде и техническому обслуживанию систем верхнего привода
Обслуживание электрооборудования буровых установок
Обслуживание оборудования КИПиА и СИ буровых установок
Услуги электротехнической лаборатории с предоставлением технического отчета с протоколами
испытаний
ООО «Интеграция нефтесервис» предоставляет услуги комплексного обслуживания и
сервисного сопровождения строительства нефтегазовых скважин. Более 400 скважин
законтрактовано, 46 буровых установок. Имеется Инженерный центр сопровождения бурения.
География деятельности: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Иркутская
область, Якутия, Астраханская область, Ханты-Мансийский автономный округ
(ХМАО), Красноярский край, Республика Коми.
Виды работ ООО «Интеграция нефтесервис»
Интегрированное управление проектами
Сервис ННБ, включая MWD, LWD и долотный сервис
Сервис по заканчиванию скважин
Сервис по буровым растворам
Сервис по профилактике и ликвидации аварий
Удаленный мониторинг бурения и геонавигация
Оптимизация процессов бурения
Энергетический сервис
Механический сервис