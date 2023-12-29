График работы компании ЛУНДА(САНТЕХАРМАТУРА) на новогодние праздники.

Сообщаем, что в период новогодних праздничных дней (с 30 декабря по 8 января) компания
LUNDA работает по следующему графику:
30 декабря – филиалы компании работают по стандартному графику субботнего дня.
31 декабря и 1 января – во всех филиалах компании Выходной нерабочий день.
02 января – работают Отдел региональных продаж и филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем».
03 января – доступна экспресс-доставка* и самовывоз предварительно собранных заказов с 9:00
до 18:00 из филиалов «ЛУНДА МСК - Шаховская», «ЛУНДА СПб - Индустриальный», «ЛУНДА
Владимир - Тандем», «ЛУНДА НН - Кащенко» и «ЛУНДА РнД - Ленинакан».
4 января – работают Отдел региональных продаж и филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем».
5 января – доступна экспресс-доставка* и самовывоз предварительно собранных заказов с 9:00
до 18:00 из филиалов «ЛУНДА МСК - Шаховская», «ЛУНДА СПб - Индустриальный», «ЛУНДА
Владимир - Тандем», «ЛУНДА НН - Кащенко» и «ЛУНДА РнД - Ленинакан».
06, 07 и 08 января – работают Отдел региональных продаж и филиал «ЛУНДА Владимир -
Тандем».
09 января – все филиалы компании работают по стандартному графику. Осуществляется
доставка и получение товаров, а также «Экспресс-доставка».