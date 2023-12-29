Арматурный завод ТЕМПЕР продолжает развивать промышленный туризм, активно проводит экскурсии и знакомит гостей с процессом изготовления шаровых кранов.

Деятельность предприятия отмечена Благодарностью Управления культуры Курганской

области. «На заводе «ТЕМПЕР» любят гостей: мы активно проводим экскурсии по производству

в рамках промышленного туризма и знакомим людей с тем, как из металлических труб и проката

получается готовый продукт - шаровой кран. Приятно, что Управление культуры Курганской

области оценило наше гостеприимство. В планах продолжать развитие промышленного туризма

на предприятии, чтобы нас могли посетить еще больше желающих», - подчеркнули в компании.

Вышел в свет ещё один учебник, представляющий интерес для арматуростроителей. Это

учебное пособие «Системы управления и моделирования электропривода» (издательство «ДМК

Пресс»).

Его авторами стали профессор - д.т.н., заслуженный деятель науки РФ, Георгий Борисович

Онищенко и практик – инженер-разработчик Юрий Николаевич Калачёв.

В книге излагаются основы современного автоматизированного электропривода. В ней кратко

рассмотрены принципы электромеханического преобразования энергии, дано описание основных

систем регулируемого электропривода: частотно-регулируемого асинхронного и синхронного

электроприводов, изложены принципы подчинённого регулирования координат электропривода.

Авторы доступно изложили методы компьютерного моделирования электрических двигателей,

электроприводов и систем их управления. Издание предназначено специалистам, занимающимся

изучением, разработкой и эксплуатацией сложной приводной техники, а также может быть

полезно студентам вузов профильных специальностей.