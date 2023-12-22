Пермский завод «АНКОС» с 2023 по 2026 годы планирует инвестировать 110 млн рублей в расширение производственных мощностей и освоение новых видов изделий для нефтегазового сектора.

Согласно планам организации, будет модернизировано литейное производство в г. Краснокамск
и механосборочный участок в г. Лысьва. «На рынке трубопроводной арматуры наша компания
работает с 2017 года. В результате модернизации мы дооснастим действующие мощности
новым современным оборудованием, которое позволит организовать выпуск новой продукции, а
также увеличить объем производства существующей номенклатуры. При этом будет создано
14 новых рабочих мест», - подчеркнул Константин Солдатов, генеральный директор
«АНКОС». Статус «приоритетный инвестиционный проект» позволит компании
воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета, а также
административным сопровождением проекта. «АНКОС» планирует произвести финансирование
социальной инфраструктуры Краснокамского и Лысьвенского городских округов на сумму не
менее 3,2 млн рублей до конца 2026 года.