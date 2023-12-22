Новые защитные покрытия MODENGY внедрены в конструкцию пьезоэлектрических датчиков приборов учета газа

В процессе эксплуатации приборов учета газа, которые предназначены для измерения расхода,

объема, давления, температуры газа при движении потока, некоторые поверхности подвергаются

прямому контакту с агрессивной средой.

Следствием этого становится снижение ресурса и коррозионное разрушение устройств.

Для решения данной проблемы разработчик и производитель приборов учета газа обратился в

компанию «Моденжи» с целью подбора защитного покрытия, стойкого к воздействию

сероводорода.

На поверхности корпусов пьезоэлектрических датчиков газовых приборов, непосредственно

контактирующие с сероводородом, было нанесено антифрикционное твердосмазочное

покрытие MODENGY 1014 на основе политетрафторэтилена и дисульфида молибдена.

Оно обладает стойкостью к разнообразным химически агрессивным средам, в том числе и к

сероводороду, высокими антикоррозионными свойствами, длительным сроком службы.

Покрытие MODENGY 1014 наносится методом распыления на подготовленную поверхность

деталей и полимеризуется при нагреве в печи. После отверждения оно не требует обновления в

течение длительного времени, во многих случаях – на протяжении всего ресурса обработанных

элементов.

Применение покрытия на деталях датчиков газовых приборов позволяет предотвратить

коррозионное разрушение и обеспечить длительную бесперебойную работу оборудования