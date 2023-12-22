Новые защитные покрытия MODENGY внедрены в конструкцию пьезоэлектрических датчиков приборов учета газа

В процессе эксплуатации приборов учета газа, которые предназначены для измерения расхода,
объема, давления, температуры газа при движении потока, некоторые поверхности подвергаются
прямому контакту с агрессивной средой.
Следствием этого становится снижение ресурса и коррозионное разрушение устройств.
Для решения данной проблемы разработчик и производитель приборов учета газа обратился в
компанию «Моденжи» с целью подбора защитного покрытия, стойкого к воздействию
сероводорода.
На поверхности корпусов пьезоэлектрических датчиков газовых приборов, непосредственно
контактирующие с сероводородом, было нанесено антифрикционное твердосмазочное
покрытие MODENGY 1014 на основе политетрафторэтилена и дисульфида молибдена.
Оно обладает стойкостью к разнообразным химически агрессивным средам, в том числе и к
сероводороду, высокими антикоррозионными свойствами, длительным сроком службы.
Покрытие MODENGY 1014 наносится методом распыления на подготовленную поверхность
деталей и полимеризуется при нагреве в печи. После отверждения оно не требует обновления в
течение длительного времени, во многих случаях – на протяжении всего ресурса обработанных
элементов.
Применение покрытия на деталях датчиков газовых приборов позволяет предотвратить
коррозионное разрушение и обеспечить длительную бесперебойную работу оборудования