ШАРОВЫЕ ОПОРЫ. Первая партия отгружена для строительства спортивного комплекса РМК-Арена в Челябинске.

– Это наш первый опыт изготовления подобных опор, – рассказал директор по развитию
направления «Металлоконструкции» Промышленной группы КОНАР Петр Сечкин. –
Применение таких деталей при монтаже позволяет строительным металлоконструкциям
«дышать». Иными словами, конструкция здания сможет расширяться, сжиматься,
поворачиваться и сдвигаться. Один край фермы закрепляется жёстко, другой стоит на
шаровых опорных частях, что обеспечивает зданию устойчивость и безопасность. Первые 11
изделий мы отгрузили для проекта РМК Арена. Наши опоры будут использоваться для
поддержки кровли основной арены спортивного комплекса.
Строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена ведется на северо-
западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч кв. метров будет главной
ареной для игровых видов спорта.
Планируется, что комплекс станет центром городского спортивного кластера, в состав которого
также войдут центр тенниса и велопешеходный мост через Миасс, который спроектирует и
построит компания КОНАР в следующем году