ШАРОВЫЕ ОПОРЫ. Первая партия отгружена для строительства спортивного комплекса РМК-Арена в Челябинске.

– Это наш первый опыт изготовления подобных опор, – рассказал директор по развитию

направления «Металлоконструкции» Промышленной группы КОНАР Петр Сечкин. –

Применение таких деталей при монтаже позволяет строительным металлоконструкциям

«дышать». Иными словами, конструкция здания сможет расширяться, сжиматься,

поворачиваться и сдвигаться. Один край фермы закрепляется жёстко, другой стоит на

шаровых опорных частях, что обеспечивает зданию устойчивость и безопасность. Первые 11

изделий мы отгрузили для проекта РМК Арена. Наши опоры будут использоваться для

поддержки кровли основной арены спортивного комплекса.

Строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена ведется на северо-

западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч кв. метров будет главной

ареной для игровых видов спорта.

Планируется, что комплекс станет центром городского спортивного кластера, в состав которого

также войдут центр тенниса и велопешеходный мост через Миасс, который спроектирует и

построит компания КОНАР в следующем году