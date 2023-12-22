Пермский НПП СтэлсПромМаш расширит производство шаровых кранов

НПП «СтэлсПромМаш» проведет модернизацию и расширит производство шаровых
кранов. Предприятие получило льготный заем ФРП Российской Федерации и ФРП
Пермского края. Общий бюджет проекта составляет почти 104,6 млн рублей, из них 34,6 млн
рублей предоставлены в виде льготного займа ФРП, а еще 15 млн рублей направлены от
Регионального фонда развития промышленности. В рамках реализации инвестиционного проекта
«СтэлсПромМаш» создаст четыре новых рабочих места, уточнили в Правительстве Пермского
края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал востребованность и актуальность
механизмов поддержки федерального и регионального фондов развития промышленности. По
словам главы региона, они позволяют укреплять экономику, создавать рабочие места и
увеличивать поступления в краевой бюджет.
«Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций,
введенных против РФ, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает
хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-
экономической обстановки в регионе», – заключил г-н Махонин.