Пермский НПП СтэлсПромМаш расширит производство шаровых кранов

НПП «СтэлсПромМаш» проведет модернизацию и расширит производство шаровых

кранов. Предприятие получило льготный заем ФРП Российской Федерации и ФРП

Пермского края. Общий бюджет проекта составляет почти 104,6 млн рублей, из них 34,6 млн

рублей предоставлены в виде льготного займа ФРП, а еще 15 млн рублей направлены от

Регионального фонда развития промышленности. В рамках реализации инвестиционного проекта

«СтэлсПромМаш» создаст четыре новых рабочих места, уточнили в Правительстве Пермского

края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал востребованность и актуальность

механизмов поддержки федерального и регионального фондов развития промышленности. По

словам главы региона, они позволяют укреплять экономику, создавать рабочие места и

увеличивать поступления в краевой бюджет.

«Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций,

введенных против РФ, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает

хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-

экономической обстановки в регионе», – заключил г-н Махонин.