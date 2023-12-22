МОСВОДОКАНАЛ использует трубы, ТПА и комплектующие в своей деятельности в основном отечественную продукцию.

В частности на объектах используются отечественные трубы, запорно-регулирующая арматура,

российские реагенты для подготовки питьевой воды, люки смотровых колодцев, насосы,

контрольно-измерительные приборы, технологическое оборудование и многое другое.

В этом году на Западной станции водоподготовки вместо импортных стали использовать

отечественные мембраны для глубокой очистки воды. Технология мембранной

ультрафильтрации дополняет классическую схему водоподготовки и повышает эффективность

очистки природной воды по многим группам загрязнений. Результаты исследований, которые

длились последние годы, показали, что они не уступают по качеству оборудованию зарубежного

производства.

Кроме того, на производственных мощностях предприятия создано пять площадок по

изготовлению запчастей, металлоконструкций, нестандартизированного оборудования, а также

собственных разработок в части газоочистки, автоматизации, шкафов управления и слаботочных

систем. Предусмотрен выпуск более 200 наименований продукции.

В 2024 году планируется произвести более пяти тысяч единиц необходимой предприятию

продукции. Это — приводные цепи, перфорированные панели для решеток тонкой очистки,

изнашиваемые силовые элементы технологического оборудования и еще сотни номенклатурных

позиций.

Данные АО «Мосводоканал», НПАА