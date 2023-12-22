Компания «НПО АСТА» провела испытания новых пневмоприводов серии ППМ собственного производства.

Широкий диапазон создаваемых усилий пневмопривода обеспечивает управление клапанами
малых и больших диаметров. Конструкция позволяет изменить принцип действия привода
(прямой или обратный) в зависимости от функции безопасности клапана (НО или НЗ). Возможна
перенастройка рабочего диапазона пружин за счёт корректировки их количества. Стойки
привода выполнены со спецплощадкой для установки пневмообвязки.
Пневмоприводы АСТА в стандартной комплектации будут выпускаться в низкотемпературном
исполнении (на -40 °С), что позволит их использовать в неотапливаемых помещениях в средней
полосе России. Материал корпуса – хладостойкая сталь 09Г2С. Специальный хладостойкий
материал мембраны.