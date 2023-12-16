НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. 400 теплоснабжающих компаний России используют продукцию Челябинской Группы LD

79 регионов Российской Федерации используют стальные шаровые краны компании LD для

проведения ремонтов тепловых сетей и подготовки городов к старту нового отопительного

периода. И этому есть объяснение.

Во-первых, изделия компании LD отличаются высокой надёжностью и прочностью. Благодаря

своей стальной конструкции они способны выдерживать высокие давления и перепады

температуры от — 60 до + 200 °C, что идеально подходит для работы в российском климате, в

отраслях ЖКХ и теплоснабжения.

Одним из примеров применения продукции LD являются тепловые сети. Температура

теплоносителя в них, во время отопительного периода, может достигать + 150 °C. Далеко не

каждая труба или оборудование могут выдержать такую температуру, а стальная продукция LD

может, она создана с хорошим запасом прочности и учётом особенностей агрессивных сред.

Во-вторых, продукция LD объединяет в себе европейское качество и приемлемую

фиксированную цену. Зачастую генерирующие или теплоснабжающие организации

тарифозависимы, и не могут менять цены по своему усмотрению. Для нас важно, чтобы наши

клиенты были уверенны в реализации своих проектов.

В-третьих, все предприятия LD создаются по принципу «полного цикла», что позволяет нам не

зависеть по срокам от внешних поставщиков. LD контролирует качество продукции на каждом

этапе её производства.

В-четвёртых, выгодное логистическое положение завода даёт преимущество в сроках поставки

продукции. Собственные филиалы со складами в каждом федеральном округе и крупных городах

России позволяют оптимизировать логистику и обеспечивать поставки своевременно, в

оговорённые договором сроки.

В-пятых, преимуществом стальных шаровых кранов является их простота в эксплуатации и

обслуживании.

В-шестых, стальная продукция LD имеет десятилетнюю заводскую гарантию и срок службы

порядка 30 лет.

ТОП-7 регионов, использующих стальные шаровые краны LD (по количеству

теплоснабжающих компаний):

Первое место делят теплоснабжающие организации из Московской области и Красноярского

края. Второе место занимают компании из Кемеровской области. Третье место — наши

ближайшие соседи, из Свердловской области. В средине рейтинга крепко обосновались

предприятия из Новосибирской области. Пятое и шестое места соответственно заняли Иркутская

область и Республика Татарстан. Замыкают рейтинг теплоснабжающие организации из

Челябинской области, стальные краны марки LD используют 13 генерирующих и

теплоснабжающих компаний региона. Кроме того, у LD много партнёров в отрасли

теплоснабжения и за рубежом — страны-членов ЕВРАЗЭС и СНГ. Компания работаем над

выходом на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки — это новые и интересные

направления, в которых мы компания видит большой потенциал.

LD благодарит теплоснабжающие компании из России и дружественных стран за доверие к

продукции компании, а также приглашает новых партнёров для сотрудничества. Это крупная

промышленная группа из Челябинска, состоящая из четырёх производственных площадок

полного цикла, с общей численностью сотрудников более 2000 человек. Экспорт продукции

осуществляется в 24 страны мира. Дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнеров, а

продукция LD и LD Pride продаётся более чем в 2500 розничных торговых точках. Продукции

Компании LD отдают свой выбор 2 000 000 клиентов в России и за рубежом.

Сегодня заводы выпускают:

 Более 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)

 16 000 000 латунных кранов (номер 1 на российском рынке)

 более 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России).

Сайт ООО ЧСГС.