НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. 400 теплоснабжающих компаний России используют продукцию Челябинской Группы LD

79 регионов Российской Федерации используют стальные шаровые краны компании LD для
проведения ремонтов тепловых сетей и подготовки городов к старту нового отопительного
периода. И этому есть объяснение.
Во-первых, изделия компании LD отличаются высокой надёжностью и прочностью. Благодаря
своей стальной конструкции они способны выдерживать высокие давления и перепады
температуры от — 60 до + 200 °C, что идеально подходит для работы в российском климате, в
отраслях ЖКХ и теплоснабжения.
Одним из примеров применения продукции LD являются тепловые сети. Температура
теплоносителя в них, во время отопительного периода, может достигать + 150 °C. Далеко не
каждая труба или оборудование могут выдержать такую температуру, а стальная продукция LD
может, она создана с хорошим запасом прочности и учётом особенностей агрессивных сред.
Во-вторых, продукция LD объединяет в себе европейское качество и приемлемую
фиксированную цену. Зачастую генерирующие или теплоснабжающие организации
тарифозависимы, и не могут менять цены по своему усмотрению. Для нас важно, чтобы наши
клиенты были уверенны в реализации своих проектов.
В-третьих, все предприятия LD создаются по принципу «полного цикла», что позволяет нам не
зависеть по срокам от внешних поставщиков. LD контролирует качество продукции на каждом
этапе её производства.
В-четвёртых, выгодное логистическое положение завода даёт преимущество в сроках поставки
продукции. Собственные филиалы со складами в каждом федеральном округе и крупных городах
России позволяют оптимизировать логистику и обеспечивать поставки своевременно, в
оговорённые договором сроки.
В-пятых, преимуществом стальных шаровых кранов является их простота в эксплуатации и
обслуживании.
В-шестых, стальная продукция LD имеет десятилетнюю заводскую гарантию и срок службы
порядка 30 лет.
ТОП-7 регионов, использующих стальные шаровые краны LD (по количеству
теплоснабжающих компаний):
Первое место делят теплоснабжающие организации из Московской области и Красноярского
края. Второе место занимают компании из Кемеровской области. Третье место — наши
ближайшие соседи, из Свердловской области. В средине рейтинга крепко обосновались
предприятия из Новосибирской области. Пятое и шестое места соответственно заняли Иркутская
область и Республика Татарстан. Замыкают рейтинг теплоснабжающие организации из
Челябинской области, стальные краны марки LD используют 13 генерирующих и
теплоснабжающих компаний региона. Кроме того, у LD много партнёров в отрасли
теплоснабжения и за рубежом — страны-членов ЕВРАЗЭС и СНГ. Компания работаем над
выходом на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки — это новые и интересные
направления, в которых мы компания видит большой потенциал.
LD благодарит теплоснабжающие компании из России и дружественных стран за доверие к
продукции компании, а также приглашает новых партнёров для сотрудничества. Это крупная
промышленная группа из Челябинска, состоящая из четырёх производственных площадок
полного цикла, с общей численностью сотрудников более 2000 человек. Экспорт продукции
осуществляется в 24 страны мира. Дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнеров, а
продукция LD и LD Pride продаётся более чем в 2500 розничных торговых точках. Продукции
Компании LD отдают свой выбор 2 000 000 клиентов в России и за рубежом.
Сегодня заводы выпускают:
Более 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)
16 000 000 латунных кранов (номер 1 на российском рынке)
более 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России).
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