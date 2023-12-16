ООО «Торговый Дом АДЛ» возводит новый корпус по производству трубопроводной арматуры

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало

разрешение на строительство корпуса по производству трубопроводной арматуры. Новое

производство в рамках программы импортозамещения откроют в городском округе

Коломна. Застройщиком выступает ООО «Торговый Дом АДЛ». Компания планирует возвести

здание площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут производить не менее 310

наименований продукции: краны, фитинги и запорные системы. При этом количество

выпускаемых изделий составит 810 тысяч единиц в год. Строительство начнут в конце декабря

2023 года, а завершат в декабре следующего года. Проект сопровождает Центр содействия

строительству Московской области при Главгосстройнадзоре. В решении всех возникающих

вопросов у застройщика поможет закрепленный персональный менеджер. Все региональные и

муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации инвестор сможет получить в

максимально короткие сроки в электронном виде.