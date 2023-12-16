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ООО «Торговый Дом АДЛ» возводит новый корпус по производству трубопроводной арматуры

16 декабря, 2023 26
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало
разрешение на строительство корпуса по производству трубопроводной арматуры. Новое
производство в рамках программы импортозамещения откроют в городском округе
Коломна. Застройщиком выступает ООО «Торговый Дом АДЛ». Компания планирует возвести
здание площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут производить не менее 310
наименований продукции: краны, фитинги и запорные системы. При этом количество
выпускаемых изделий составит 810 тысяч единиц в год. Строительство начнут в конце декабря
2023 года, а завершат в декабре следующего года. Проект сопровождает Центр содействия
строительству Московской области при Главгосстройнадзоре. В решении всех возникающих
вопросов у застройщика поможет закрепленный персональный менеджер. Все региональные и
муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации инвестор сможет получить в
максимально короткие сроки в электронном виде.

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