ООО «Торговый Дом АДЛ» возводит новый корпус по производству трубопроводной арматуры

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало
разрешение на строительство корпуса по производству трубопроводной арматуры. Новое
производство в рамках программы импортозамещения откроют в городском округе
Коломна. Застройщиком выступает ООО «Торговый Дом АДЛ». Компания планирует возвести
здание площадью 10,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут производить не менее 310
наименований продукции: краны, фитинги и запорные системы. При этом количество
выпускаемых изделий составит 810 тысяч единиц в год. Строительство начнут в конце декабря
2023 года, а завершат в декабре следующего года. Проект сопровождает Центр содействия
строительству Московской области при Главгосстройнадзоре. В решении всех возникающих
вопросов у застройщика поможет закрепленный персональный менеджер. Все региональные и
муниципальные услуги по выдаче разрешительной документации инвестор сможет получить в
максимально короткие сроки в электронном виде.