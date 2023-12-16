Компания «ФлоуТехИнжиниринг» осуществила поставку интеллектуальных электрических приводов на проект строительства газораспределительных станций в Казахстане и реконструкции газопровода в Азербайджане

Заказчиками выступили АО «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан) и SOCAR (Азербайджан).
Компании выбрали интеллектуальные электрические многооборотные приводы Kenzo с
редуктором совместно с шаровыми кранами производства АО НПО «Тяжпромарматура». Это
решение было принято после тщательного изучения технических возможностей и сравнения с
представленными альтернативами. Александр Петрович Емельянцев, директор департамента
ВЭД АО НПО «Тяжпромарматура» поделился своим мнением о выборе поставщика
электроприводов для данных проектов: «Наше предприятие как лидер отрасли имеет солидный
портфель заказов, включающий крупные проекты в России и за рубежом. И, разумеется,
требования к поставщикам мы предъявляем самые высокие. Это, прежде всего, качество, строгое
соблюдение сроков, надёжное сервисное обслуживание. Большое значение имеет и доверие
конечных потребителей к оборудованию. С учётом объективно изменившейся конъюнктуры
рынка, в том числе ухода с рынка ряда проверенных поставщиков «с именем», ситуация
потребовала новых эффективных решений, оперативной перенастройки логистики и поиска
новых партнёров. Одним из них стала компания ФлоуТехИнжиниринг, обеспечившая поставку
интеллектуальных электрических приводов Kenzo. Современные электроприводы, наличие
«фирменных наработок», плюс заявлены – высокая надёжность и целый ряд преимуществ, таких
как встроенный подзаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий работу жидкокристаллического
дисплея при отсутствии силового питания, а также энергонезависимый датчик абсолютного
положения. Так сложилось, что реализация двух важных международных проектов состоялась
одновременно. Как всегда: строгие, индивидуальные требования к оборудованию и отраслевым
стандартам, сроки, стоимость. Все технические согласования и пуско-наладочные работы
компания выполнила в строгом соответствии с поставленной задачей. В результате – заказчики
получили в установленный, сжатый срок запорную арматуру для важнейших инфраструктурных
проектов. Рассчитываем, что дальнейшая эксплуатация приводов Kenzo (имеющих рекомендации
от ведущих нефтегазовых компаний Sinopec и CNPC, а также положительные отзывы
зарубежных производителей трубопроводной арматуры) – подтвердит уже накопленный
положительный опыт их использования. Мы же, в свою очередь, будем внимательно
отслеживать работу оборудования в конкретных условиях эксплуатации. И с надеждой
рассматриваем перспективу продолжения успешного сотрудничества с компанией
ФлоуТехИнжиниринг – уже в рамках других проектов».
Данные на сайте компаний