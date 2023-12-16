Компания «ФлоуТехИнжиниринг» осуществила поставку интеллектуальных электрических приводов на проект строительства газораспределительных станций в Казахстане и реконструкции газопровода в Азербайджане

Заказчиками выступили АО «Интергаз Центральная Азия» (Казахстан) и SOCAR (Азербайджан).

Компании выбрали интеллектуальные электрические многооборотные приводы Kenzo с

редуктором совместно с шаровыми кранами производства АО НПО «Тяжпромарматура». Это

решение было принято после тщательного изучения технических возможностей и сравнения с

представленными альтернативами. Александр Петрович Емельянцев, директор департамента

ВЭД АО НПО «Тяжпромарматура» поделился своим мнением о выборе поставщика

электроприводов для данных проектов: «Наше предприятие как лидер отрасли имеет солидный

портфель заказов, включающий крупные проекты в России и за рубежом. И, разумеется,

требования к поставщикам мы предъявляем самые высокие. Это, прежде всего, качество, строгое

соблюдение сроков, надёжное сервисное обслуживание. Большое значение имеет и доверие

конечных потребителей к оборудованию. С учётом объективно изменившейся конъюнктуры

рынка, в том числе ухода с рынка ряда проверенных поставщиков «с именем», ситуация

потребовала новых эффективных решений, оперативной перенастройки логистики и поиска

новых партнёров. Одним из них стала компания ФлоуТехИнжиниринг, обеспечившая поставку

интеллектуальных электрических приводов Kenzo. Современные электроприводы, наличие

«фирменных наработок», плюс заявлены – высокая надёжность и целый ряд преимуществ, таких

как встроенный подзаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий работу жидкокристаллического

дисплея при отсутствии силового питания, а также энергонезависимый датчик абсолютного

положения. Так сложилось, что реализация двух важных международных проектов состоялась

одновременно. Как всегда: строгие, индивидуальные требования к оборудованию и отраслевым

стандартам, сроки, стоимость. Все технические согласования и пуско-наладочные работы

компания выполнила в строгом соответствии с поставленной задачей. В результате – заказчики

получили в установленный, сжатый срок запорную арматуру для важнейших инфраструктурных

проектов. Рассчитываем, что дальнейшая эксплуатация приводов Kenzo (имеющих рекомендации

от ведущих нефтегазовых компаний Sinopec и CNPC, а также положительные отзывы

зарубежных производителей трубопроводной арматуры) – подтвердит уже накопленный

положительный опыт их использования. Мы же, в свою очередь, будем внимательно

отслеживать работу оборудования в конкретных условиях эксплуатации. И с надеждой

рассматриваем перспективу продолжения успешного сотрудничества с компанией

ФлоуТехИнжиниринг – уже в рамках других проектов».

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