Принят новый стандарт по строительству и реконструкции очистных сооружений 30 ноября 2023

ГОСТ Р 70953–2023 устанавливает требования к разработке, структуре, содержанию отчета

о разработке основных технических решений по строительству и реконструкции КОС,

предназначенных для очистки смешанных (городских) и общесплавных централизованных

систем водоотведения поселений, городских округов (ЦСВП) в целях обеспечения

оптимальных капитальных затрат и эксплуатационных показателей.

Также стандарт может быть использован для решения аналогичных задач применительно к

системам водоотведения поверхностных сточных вод и сточных вод промышленных

предприятий с учетом имеющихся различий.

Разработчик стандарта — ФГБУ «Институт стандартизации» совместно с индивидуальным

предпринимателем Д. А. Даниловичем.

Как подчеркнула директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»Дина Сафиуллина,

«стандарт максимально синхронизирован с другими основными отраслевыми документами и

строго нацелен на достижение технологических показателей наилучших доступных технологий».

Новый ГОСТ направлен на оптимизацию капитальных вложений и последующих

эксплуатационных затрат, что обеспечивается применением методики расчета стоимости

жизненного цикла.

Согласно действующему законодательству разработка проектной документации на

строительство или реконструкцию канализационных очистных сооружений осуществляется на

основании задания на проектирование, которое определяет общие требования заказчика к

проектной документации с учетом технических правил и требований юридического характера к

проектируемому объекту. Однако типовая форма задания на проектирование ориентирована

прежде всего на жилые и общественные здания и общепромышленные объекты. В то же время

канализационные очистные сооружения обладают большой спецификой: роль технологического

процесса, применяемого оборудования и автоматизации в них весьма велика. Кардинальное

отличие КОС от общепромышленных объектов в том, что в них основной технологический

процесс — очистка сточных вод — оказывает непосредственное влияние на состояние

окружающей среды. Также очень существенно, что КОС населенных пунктов работают в рамках

регулируемых тарифов, что требует тщательного учета затрат жизненного цикла. К моменту

разработки нового стандарта организационно-технологические решения (ОТР) стали достаточно

распространённым инструментом при проектировании КОС. Необходимость его применения

резко возросла в ходе реализации федеральных проектов, программ реконструкции и

строительства городских очистных сооружений. Вместе с тем единого документа уровня

национального стандарта, регламентирующего разработку, структуру, содержание,

организационно-технологические решения по канализационным очистным сооружениям не

существовало, что затягивало разработку, экспертизу и обсуждение ОТР и снижало качество

принимаемых решений.

Новый стандарт вступает в силу 1 января 2024 года.



