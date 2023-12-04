Современное оформление результатов тепловых и гидравлических расчетов трубопроводов. ООО «НТП Трубопровод»

Изометрические чертежи используются для передачи видения проектировщика команде,
выполняющей строительство объекта. Помимо схематического изображения трубопровода, на
чертеже присутствуют размеры элементов, а также таблицы с дополнительными параметрами и
расчетами. Из Гидросистемы экспортируются изометрички с помощью подсистемы под
названием Hydro Iso, которые содержат результаты теплогидравлического расчета, проектного
расчета, а также расчета переходных процессов, что помогает правильно подобрать насосы,
компрессоры, регулирующие и предохранительные клапаны. Это обеспечивает
работоспособность трубопроводных систем и оптимизирует капитальные затраты. По аналогии с
той же технологией в программе СТАРТ-Проф, в схеме трубопровода изображаются не только
осевые линии деталей, но и их объемные изображения. Это делает чертеж более наглядным и
понятным для восприятия.
Что изображается на чертеже?
Гибкая настройка модуля позволяет в автоматизированном режиме размещать на чертеже
следующие данные:
схемы трубопровода в его общем виде, и его отдельных частей;
размеры деталей;
выноски с уникальными номерами деталей;
выноски с номерами узлов разветвлений трубопровода;
таблицы расчетов.
Перед экспортом схемы в Hydro Iso необходимо произвести расчет трубопровода, это
является обязательным условием. Таким образом, из любого проекта передается таблица со
свойствами ветвей: давление, потери давления, расходы, температуры, скорости движения
продукта, теплопотери. При двух- и трехфазных течениях добавляются параметры, связанные с
течением отдельных фаз продукта.
При наличии в схеме переходных процессов, вызванных открытием и закрытием
арматуры, остановкой и запуском насосов, возникает необходимость расчета гидравлических
ударов. В этом случае на изометрички добавляются соответствующие таблицы, позволяющие
оценить опасность возможного разрушения трубопровода и возникновения кавитации.
Почему в AutoCAD?
Модуль создания изометрических чертежей Гидросистемы взаимодействует напрямую с
API AutoCAD – самой распространенной CAD-системой как в России, так и в мире, что
позволяет эффективно использовать возможности AutoCAD и для трехмерного моделирования, и
для оформления чертежей. В будущем планируется добавить поддержку и других популярных
CAD-систем, в том числе российских, таких как nanoCAD и Компас-3D.
Структура подсистемы
Разработанная подсистема состоит из двух модулей. Один из них со стороны
Гидросистемы запускает AutoCAD и передает в него все необходимые данные для создания
трехмерной модели трубопровода. Второй модуль является плагином AutoCAD’а и содержит
функции, использующиеся для аннотирования чертежа. Причем поддерживаются и существуют
способы как автоматического, так и ручного аннотирования.
Почему это удобно?
Благодаря обширному инструментарию AutoCAD'а каждый пользователь имеет
возможность настроить вид такой документации, как изометрические чертежи, под необходимые
ему параметры и стандарты предприятия. Вместо создания собственной среды оформления
чертежей, что было бы несоизмеримо сложной задачей, нами был усовершенствован уже
существовавший функционал распространенной CAD-системы.