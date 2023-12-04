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Современное оформление результатов тепловых и гидравлических расчетов трубопроводов. ООО «НТП Трубопровод»

04 декабря, 2023 15
Изометрические чертежи используются для передачи видения проектировщика команде, 
выполняющей строительство объекта. Помимо схематического изображения трубопровода, на 
чертеже присутствуют размеры элементов, а также таблицы с дополнительными параметрами и 
расчетами. Из Гидросистемы экспортируются изометрички с помощью подсистемы под 
названием Hydro Iso, которые содержат результаты теплогидравлического расчета, проектного 
расчета, а также расчета переходных процессов, что помогает правильно подобрать насосы, 
компрессоры, регулирующие и предохранительные клапаны. Это обеспечивает 
работоспособность трубопроводных систем и оптимизирует капитальные затраты. По аналогии с 
той же технологией в программе СТАРТ-Проф, в схеме трубопровода изображаются не только 
осевые линии деталей, но и их объемные изображения. Это делает чертеж более наглядным и 
понятным для восприятия.
Что изображается на чертеже?
Гибкая настройка модуля позволяет в автоматизированном режиме размещать на чертеже 
следующие данные:
схемы трубопровода в его общем виде, и его отдельных частей;
размеры деталей;
выноски с уникальными номерами деталей;
выноски с номерами узлов разветвлений трубопровода;
таблицы расчетов.
Перед экспортом схемы в Hydro Iso необходимо произвести расчет трубопровода, это 
является обязательным условием. Таким образом, из любого проекта передается таблица со 
свойствами ветвей: давление, потери давления, расходы, температуры, скорости движения 
продукта, теплопотери. При двух- и трехфазных течениях добавляются параметры, связанные с 
течением отдельных фаз продукта.
При наличии в схеме переходных процессов, вызванных открытием и закрытием 
арматуры, остановкой и запуском насосов, возникает необходимость расчета гидравлических 
ударов. В этом случае на изометрички добавляются соответствующие таблицы, позволяющие 
оценить опасность возможного разрушения трубопровода и возникновения кавитации.
Почему в AutoCAD?
Модуль создания изометрических чертежей Гидросистемы взаимодействует напрямую с 
API AutoCAD – самой распространенной CAD-системой как в России, так и в мире, что 
позволяет эффективно использовать возможности AutoCAD и для трехмерного моделирования, и 
для оформления чертежей. В будущем планируется добавить поддержку и других популярных 
CAD-систем, в том числе российских, таких как nanoCAD и Компас-3D.
Структура подсистемы
Разработанная подсистема состоит из двух модулей. Один из них со стороны 
Гидросистемы запускает AutoCAD и передает в него все необходимые данные для создания 
трехмерной модели трубопровода. Второй модуль является плагином AutoCAD’а и содержит 
функции, использующиеся для аннотирования чертежа. Причем поддерживаются и существуют 
способы как автоматического, так и ручного аннотирования.
Почему это удобно?
Благодаря обширному инструментарию AutoCAD'а каждый пользователь имеет 
возможность настроить вид такой документации, как изометрические чертежи, под необходимые 
ему параметры и стандарты предприятия. Вместо создания собственной среды оформления 
чертежей, что было бы несоизмеримо сложной задачей, нами был усовершенствован уже 
существовавший функционал распространенной CAD-системы.


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