Современное оформление результатов тепловых и гидравлических расчетов трубопроводов. ООО «НТП Трубопровод»

Изометрические чертежи используются для передачи видения проектировщика команде,

выполняющей строительство объекта. Помимо схематического изображения трубопровода, на

чертеже присутствуют размеры элементов, а также таблицы с дополнительными параметрами и

расчетами. Из Гидросистемы экспортируются изометрички с помощью подсистемы под

названием Hydro Iso, которые содержат результаты теплогидравлического расчета, проектного

расчета, а также расчета переходных процессов, что помогает правильно подобрать насосы,

компрессоры, регулирующие и предохранительные клапаны. Это обеспечивает

работоспособность трубопроводных систем и оптимизирует капитальные затраты. По аналогии с

той же технологией в программе СТАРТ-Проф, в схеме трубопровода изображаются не только

осевые линии деталей, но и их объемные изображения. Это делает чертеж более наглядным и

понятным для восприятия.

Что изображается на чертеже?

Гибкая настройка модуля позволяет в автоматизированном режиме размещать на чертеже

следующие данные:

схемы трубопровода в его общем виде, и его отдельных частей;

размеры деталей;

выноски с уникальными номерами деталей;

выноски с номерами узлов разветвлений трубопровода;

таблицы расчетов.

Перед экспортом схемы в Hydro Iso необходимо произвести расчет трубопровода, это

является обязательным условием. Таким образом, из любого проекта передается таблица со

свойствами ветвей: давление, потери давления, расходы, температуры, скорости движения

продукта, теплопотери. При двух- и трехфазных течениях добавляются параметры, связанные с

течением отдельных фаз продукта.

При наличии в схеме переходных процессов, вызванных открытием и закрытием

арматуры, остановкой и запуском насосов, возникает необходимость расчета гидравлических

ударов. В этом случае на изометрички добавляются соответствующие таблицы, позволяющие

оценить опасность возможного разрушения трубопровода и возникновения кавитации.

Почему в AutoCAD?

Модуль создания изометрических чертежей Гидросистемы взаимодействует напрямую с

API AutoCAD – самой распространенной CAD-системой как в России, так и в мире, что

позволяет эффективно использовать возможности AutoCAD и для трехмерного моделирования, и

для оформления чертежей. В будущем планируется добавить поддержку и других популярных

CAD-систем, в том числе российских, таких как nanoCAD и Компас-3D.

Структура подсистемы

Разработанная подсистема состоит из двух модулей. Один из них со стороны

Гидросистемы запускает AutoCAD и передает в него все необходимые данные для создания

трехмерной модели трубопровода. Второй модуль является плагином AutoCAD’а и содержит

функции, использующиеся для аннотирования чертежа. Причем поддерживаются и существуют

способы как автоматического, так и ручного аннотирования.

Почему это удобно?

Благодаря обширному инструментарию AutoCAD'а каждый пользователь имеет

возможность настроить вид такой документации, как изометрические чертежи, под необходимые

ему параметры и стандарты предприятия. Вместо создания собственной среды оформления

чертежей, что было бы несоизмеримо сложной задачей, нами был усовершенствован уже

существовавший функционал распространенной CAD-системы.



