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Компания «Химсинтез» для своих партнёров открыла образовательный телеграм-канал по антикоррозионным покрытиям «Академия защитных покрытий ХимСинтез».

04 декабря, 2023 14
Этот канал создан экспертами компании для технических специалистов предприятий, чьим 
основным родом деятельности является производство антикоррозионных покрытий, а также 
проектирование и разработка решений по организации защиты от коррозии оборудования и 
металлоконструкций. В первую очередь канал предназначен для партнёров Химсинтеза. 
«Репутация компании определяется качеством производимой продукции, а качество невозможно 
обеспечить без соответствующих теоретических и прикладных знаний» - отмечено в описании 
канала. Канал разделён на два блока. Первый блок – теоретические сведения, представленные в 
форме научно-популярных статей. Второй блок – практическая информация по проблемам, с 
которыми сталкиваются проектировщики, производители покрытий и конечные потребители.

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