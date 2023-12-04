Компания «Химсинтез» для своих партнёров открыла образовательный телеграм-канал по антикоррозионным покрытиям «Академия защитных покрытий ХимСинтез».

Этот канал создан экспертами компании для технических специалистов предприятий, чьим
основным родом деятельности является производство антикоррозионных покрытий, а также
проектирование и разработка решений по организации защиты от коррозии оборудования и
металлоконструкций. В первую очередь канал предназначен для партнёров Химсинтеза.
«Репутация компании определяется качеством производимой продукции, а качество невозможно
обеспечить без соответствующих теоретических и прикладных знаний» - отмечено в описании
канала. Канал разделён на два блока. Первый блок – теоретические сведения, представленные в
форме научно-популярных статей. Второй блок – практическая информация по проблемам, с
которыми сталкиваются проектировщики, производители покрытий и конечные потребители.