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01.12.2023. Газпромбанк создал в Уфе специализированный Центр банковского сопровождения контрактов.

04 декабря, 2023 16
Банковское сопровождение контрактов – востребованная услуга, включающая контроль за 
целевым использованием выделенного финансирования, мониторинг операций по отдельным 
счетам, а также информирование заказчика о движении средств в проекте. Создание Центра 
позволит повысить качество, эффективность и скорость обслуживания корпоративных клиентов 
Банка, реализующих инвестиционные инициативы различной степени сложности.
Новое офисное пространство Банка располагается в современном бизнес-центре в самом сердце 
Уфы. В церемонии открытия приняли участие Первый Вице-Президент Олег Мельников и вице-
премьер правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Лира 
Игтисамова. Мероприятие посетили руководители крупных корпоративных клиентов, 
представители госорганов. Центр в Уфе будет отвечать за поддержку проектов на территории 14 
субъектов РФ: республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртии, Чувашии; 
Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областей, а также Пермского края.
Банк лидирует на рынке банковского сопровождения в РФ. Ранее центры банковского 
сопровождения появились в Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге.

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