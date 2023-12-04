01.12.2023. Газпромбанк создал в Уфе специализированный Центр банковского сопровождения контрактов.

Банковское сопровождение контрактов – востребованная услуга, включающая контроль за
целевым использованием выделенного финансирования, мониторинг операций по отдельным
счетам, а также информирование заказчика о движении средств в проекте. Создание Центра
позволит повысить качество, эффективность и скорость обслуживания корпоративных клиентов
Банка, реализующих инвестиционные инициативы различной степени сложности.
Новое офисное пространство Банка располагается в современном бизнес-центре в самом сердце
Уфы. В церемонии открытия приняли участие Первый Вице-Президент Олег Мельников и вице-
премьер правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Лира
Игтисамова. Мероприятие посетили руководители крупных корпоративных клиентов,
представители госорганов. Центр в Уфе будет отвечать за поддержку проектов на территории 14
субъектов РФ: республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртии, Чувашии;
Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской
областей, а также Пермского края.
Банк лидирует на рынке банковского сопровождения в РФ. Ранее центры банковского
сопровождения появились в Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге.