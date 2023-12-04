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На Общественном телевидении России (телеканале ОТР) состоялся прямой эфир с генеральным директором новгородской Корпорации «Сплав» Натальей Орловской.

04 декабря, 2023 10
В ходе сюжета, выступившая в качестве эксперта по теме промышленности гендиректор 
рассказала телезрителям, что сегодня «Сплав» в условиях санкций и различных кризисов 
показывает 70%-ый рост производительности, загружен контрактами на ближайшие 5 лет и 
отчетливо видит перспективы будущего.
В репортаже также отмечается, что на предприятии трудится около 700 новгородцев. Команда 
предприятия реализует международные проекты по строительству 16 атомных энергоблоков на 6 
АЭС.
Корпорация занимается проектированием, разработкой и производством промышленной 
трубопроводной арматуры для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического 
комплексов, железнодорожных цистерн и танк-контейнеров, промышленного и ЖКХ секторов, а 
также электрических приводов и систем управления для трубопроводной арматуры
По сообщению телеканала ОТР


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