На Общественном телевидении России (телеканале ОТР) состоялся прямой эфир с генеральным директором новгородской Корпорации «Сплав» Натальей Орловской.

В ходе сюжета, выступившая в качестве эксперта по теме промышленности гендиректор

рассказала телезрителям, что сегодня «Сплав» в условиях санкций и различных кризисов

показывает 70%-ый рост производительности, загружен контрактами на ближайшие 5 лет и

отчетливо видит перспективы будущего.

В репортаже также отмечается, что на предприятии трудится около 700 новгородцев. Команда

предприятия реализует международные проекты по строительству 16 атомных энергоблоков на 6

АЭС.

Корпорация занимается проектированием, разработкой и производством промышленной

трубопроводной арматуры для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического

комплексов, железнодорожных цистерн и танк-контейнеров, промышленного и ЖКХ секторов, а

также электрических приводов и систем управления для трубопроводной арматуры

По сообщению телеканала ОТР



