На Общественном телевидении России (телеканале ОТР) состоялся прямой эфир с генеральным директором новгородской Корпорации «Сплав» Натальей Орловской.

В ходе сюжета, выступившая в качестве эксперта по теме промышленности гендиректор
рассказала телезрителям, что сегодня «Сплав» в условиях санкций и различных кризисов
показывает 70%-ый рост производительности, загружен контрактами на ближайшие 5 лет и
отчетливо видит перспективы будущего.
В репортаже также отмечается, что на предприятии трудится около 700 новгородцев. Команда
предприятия реализует международные проекты по строительству 16 атомных энергоблоков на 6
АЭС.
Корпорация занимается проектированием, разработкой и производством промышленной
трубопроводной арматуры для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического
комплексов, железнодорожных цистерн и танк-контейнеров, промышленного и ЖКХ секторов, а
также электрических приводов и систем управления для трубопроводной арматуры
По сообщению телеканала ОТР