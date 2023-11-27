НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. САНТЕХАРМАТУРА. Акция «Черная пятница» с 23 по 29 ноября!

С 23 по 29 ноября мы проводим Большую распродажу «Черная пятница». В период проведения
акции вы сможете приобрести с огромными скидками и повышенными бонусами товары
ведущих производителей:Uponor,Usystems, Henco, Джилекс, Shinhoo, Native, Carrier, Jaquar,
ВМПАВТО, Bravura, Бастион, Vidima, Soudal, OVERCON, Oventrop, SFA, Fondital, Sankom,
Giacomini, IMP, Ferroli, Uniflax, Far, Wester, Itap, Ballu, Royal Thermo. На заказы через
Личный кабинет для участников Программы лояльности LUNDA предусмотрены максимальные
скидки и бонусы*.С 23 ноября вы сможете ознакомиться с товарами, участвующими в
распродаже в разделеакций "Черная пятница”. Обращаем ваше внимание, что количество
акционных товаров ограничено, заказ нужно оформить и оплатить в период её действия. Не
упустите свой шанс приобрести качественное оборудование по супервыгодным ценам. Всем
хороших покупок!Бонусы начисляются клиентам, зарегистрированным в Программе лояльности
LUNDA. Подробности акции узнавайте в офисах LUNDA или у менеджеров.