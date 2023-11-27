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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. САНТЕХАРМАТУРА. Акция «Черная пятница» с 23 по 29 ноября!

27 ноября, 2023 19
С 23 по 29 ноября мы проводим Большую распродажу «Черная пятница». В период проведения 
акции вы сможете приобрести с огромными скидками и повышенными бонусами товары 
ведущих производителей:Uponor,Usystems, Henco, Джилекс, Shinhoo, Native, Carrier, Jaquar, 
ВМПАВТО, Bravura, Бастион, Vidima, Soudal, OVERCON, Oventrop, SFA, Fondital, Sankom, 
Giacomini, IMP, Ferroli, Uniflax, Far, Wester, Itap, Ballu, Royal Thermo. На заказы через 
Личный кабинет для участников Программы лояльности LUNDA предусмотрены максимальные 
скидки и бонусы*.С 23 ноября вы сможете ознакомиться с товарами, участвующими в 
распродаже в разделеакций "Черная пятница”. Обращаем ваше внимание, что количество 
акционных товаров ограничено, заказ нужно оформить и оплатить в период её действия. Не 
упустите свой шанс приобрести качественное оборудование по супервыгодным ценам. Всем 
хороших покупок!Бонусы начисляются клиентам, зарегистрированным в Программе лояльности 
LUNDA. Подробности акции узнавайте в офисах LUNDA или у менеджеров.

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