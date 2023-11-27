В Челябинске вручили премию «Человек года — 2023». Одна из главных наград в номинации «Экспорт: самая широкая география» вручена Дмитрию Левину, руководителю Группы компаний LD.

Коллектив и партнёры по бизнесу поздравляют Дмитрия Олеговича с заслуженной наградой. Он,

как никто другой достоин этого звания. Благодаря его грамотной профессиональной работе ГК

LD знают и любят в России и за рубежом. Дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнёров.

Экспорт продукции осуществляется в 24 страны мира. На заводах ГК LD на постоянной основе

происходит увеличение производственных площадей и количества работников, осваивается

выпуск новых видов продукции.

Сегодня заводы ГК LD выпускают:

Более 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)

16 000 000 латунных кранов (номер 1 на российском рынке)

более 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России)

Напомним, что премия «Человек года» — уникальная региональная премия, победителей в

которой определяют представители и эксперты бизнес-сообщества города. «Человек года» —

независимая премия — концентрат мнений бизнес сообщества города о достижениях коллег и

партнеров.

В 2023 году премия вручалась в 9 номинациях:

Промышленность

Инвестпроект года: крупный бизнес

Инвестпроект года: малый и средний бизнес

Импортозамещение в IT

Туризм и гостеприимство

Профориентация и кадры

Экспорт: самая широкая география (МСБ)

Научно-производственная кооперация

Семейный бизнес

В финал конкурса этого года, вышли два руководителя предприятий, входящих в состав Союза

машиностроителей Челябинской области— Дмитрий Левин, ГК LD (наград в номинации

«Экспорт: самая широкая география») и Елена Падучина, генеральный директор ЗАО

«Производственное объединение «Трек» (победитель в номинации «Импортозамещение в IT»