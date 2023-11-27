В Челябинске вручили премию «Человек года — 2023». Одна из главных наград в номинации «Экспорт: самая широкая география» вручена Дмитрию Левину, руководителю Группы компаний LD.

Коллектив и партнёры по бизнесу поздравляют Дмитрия Олеговича с заслуженной наградой. Он,
как никто другой достоин этого звания. Благодаря его грамотной профессиональной работе ГК
LD знают и любят в России и за рубежом. Дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнёров.
Экспорт продукции осуществляется в 24 страны мира. На заводах ГК LD на постоянной основе
происходит увеличение производственных площадей и количества работников, осваивается
выпуск новых видов продукции.
Сегодня заводы ГК LD выпускают:
Более 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)
16 000 000 латунных кранов (номер 1 на российском рынке)
более 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России)
Напомним, что премия «Человек года» — уникальная региональная премия, победителей в
которой определяют представители и эксперты бизнес-сообщества города. «Человек года» —
независимая премия — концентрат мнений бизнес сообщества города о достижениях коллег и
партнеров.
В 2023 году премия вручалась в 9 номинациях:
Промышленность
Инвестпроект года: крупный бизнес
Инвестпроект года: малый и средний бизнес
Импортозамещение в IT
Туризм и гостеприимство
Профориентация и кадры
Экспорт: самая широкая география (МСБ)
Научно-производственная кооперация
Семейный бизнес
В финал конкурса этого года, вышли два руководителя предприятий, входящих в состав Союза
машиностроителей Челябинской области— Дмитрий Левин, ГК LD (наград в номинации
«Экспорт: самая широкая география») и Елена Падучина, генеральный директор ЗАО
«Производственное объединение «Трек» (победитель в номинации «Импортозамещение в IT»