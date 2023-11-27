Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Вологодское ООО «ТехноХим», специализирующаяся на производстве шланговой трубопроводной арматуры, смогла добиться гарантийной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

27 ноября, 2023 20
В течение 2022 года компания выпустила более двух тысяч импортозамещающих продуктов, 
которые были поставлены заказчикам по всей России. Кроме того, предприятие осуществляет 
поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих из европейских стран и Китая 
для предприятий в химической, металлургической, добывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. В текущем году организация получила грант на запуск серийного 
производства импортозамещающего продукта – резиновых компенсаторов с системой 
сигнализации аварийного состояния. В Вологодской области Центр гарантийного обеспечения 
МСП предоставляет аналогичную поддержку. Он помогает предпринимателям получить заемные 
средства, необходимые для развития или создания новых бизнес-проектов
Данные правительства Вологодской области

← Вернуться