Вологодское ООО «ТехноХим», специализирующаяся на производстве шланговой трубопроводной арматуры, смогла добиться гарантийной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

В течение 2022 года компания выпустила более двух тысяч импортозамещающих продуктов,
которые были поставлены заказчикам по всей России. Кроме того, предприятие осуществляет
поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих из европейских стран и Китая
для предприятий в химической, металлургической, добывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. В текущем году организация получила грант на запуск серийного
производства импортозамещающего продукта – резиновых компенсаторов с системой
сигнализации аварийного состояния. В Вологодской области Центр гарантийного обеспечения
МСП предоставляет аналогичную поддержку. Он помогает предпринимателям получить заемные
средства, необходимые для развития или создания новых бизнес-проектов
Данные правительства Вологодской области