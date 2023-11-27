Вологодское ООО «ТехноХим», специализирующаяся на производстве шланговой трубопроводной арматуры, смогла добиться гарантийной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

В течение 2022 года компания выпустила более двух тысяч импортозамещающих продуктов,

которые были поставлены заказчикам по всей России. Кроме того, предприятие осуществляет

поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих из европейских стран и Китая

для предприятий в химической, металлургической, добывающей и целлюлозно-бумажной

промышленности. В текущем году организация получила грант на запуск серийного

производства импортозамещающего продукта – резиновых компенсаторов с системой

сигнализации аварийного состояния. В Вологодской области Центр гарантийного обеспечения

МСП предоставляет аналогичную поддержку. Он помогает предпринимателям получить заемные

средства, необходимые для развития или создания новых бизнес-проектов

Данные правительства Вологодской области