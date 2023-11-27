Криогенные задвижки клиновые DN 100-300 изготовлены предприятием «Конар-Орион», входящим в Промышленную группу КОНАР, по стандартам API и ASME.

Особенностью конструкции арматуры стало присоединение к трубопроводу под приварку. Это
подразумевает использование временных технологических катушек и заглушек с припуском на
последующую финишную механическую обработку, которые привариваются на время
проведения испытаний и срезаются перед отгрузкой заказчику.
Криогенные испытания арматуры проводились на базе ООО «НТЦ-Конар». Приемо-сдаточные
процедуры проходили в присутствии заказчика и завершились успешно, без замечаний.
Иркутский завод полимеров в городе Усть-Кут является частью газохимического кластера,
который включает систему предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и
переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Проект с 2014 года реализует
Иркутская нефтяная компания.
«Оборудование для проектов по строительству установок «Этилен» и «Полиэтилен» было
выполнено по международным стандартам. «Конар-Орион» представил оптимальное
техническое решение на тендер по криогенной арматуре. Компания успешно прошла
согласование, квалификацию, аудит и выполнила заказ, благодаря накопленному опыту и
имеющимся компетенциям по арматуростроению«,- прокомментировал руководитель отдела
продаж трубопроводной арматуры группы КОНАР Евгений Томилин.
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