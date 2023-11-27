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ТПА-НЕФТЕГАЗ. Министерство промышленности и энергетики Саратовской области информирует о ситуации на заводе «Тантал» - бывшем гиганте электронной промышленности, признанном банкротом в 2021 году.

27 ноября, 2023 19
Часть производственных компетенций «Тантала» удалось сохранить. Новый инвестор планирует 
наладить здесь выпуск трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли. «В целом же 
Саратов сохраняет позиции крупного промышленного центра, в городе работает более 70 
крупных и средних предприятий, деятельность которых курирует министерство 
промышленности и энергетики области. Компании реализуют инвестиционные проекты, 
предполагающие создание рабочих мост», — отметили в региональном правительстве.
Минпромэнерго Саратовской области

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