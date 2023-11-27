ТПА-НЕФТЕГАЗ. Министерство промышленности и энергетики Саратовской области информирует о ситуации на заводе «Тантал» - бывшем гиганте электронной промышленности, признанном банкротом в 2021 году.

Часть производственных компетенций «Тантала» удалось сохранить. Новый инвестор планирует
наладить здесь выпуск трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли. «В целом же
Саратов сохраняет позиции крупного промышленного центра, в городе работает более 70
крупных и средних предприятий, деятельность которых курирует министерство
промышленности и энергетики области. Компании реализуют инвестиционные проекты,
предполагающие создание рабочих мост», — отметили в региональном правительстве.
Минпромэнерго Саратовской области