После обращения Ассоциации производителей трубопроводных систем полимерные трубы были исключены из перечня товаров, подлежащих утилизации.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Правительство РФ разработало

проект постановления «Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих

утилизации после утраты ими потребительских свойств».

В данный перечень товаров попали полимерные трубы. АПТС направила обращение

председателю Правительства Михаилу Мишустину, зам. председателя Правительства министру

промышленности и торговли Денису Мантурову, зам. председателя Правительства Виктории

Абрамченко с просьбой исключить из перечня полимерные трубы, так как считает их включение

в него необоснованным.

Сегодня (26.10.2023 – прим. редакции) получен ответ Минпромторга, в котором сообщается, что

по результатам согласительных процедур принято решение исключить из перечня товаров

позиции:

- трубы полимерные жесткие;

- трубы из полиэтилена для газопроводов;

- трубы напорные из полиэтилена;

- трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена;

- трубы полимерные жесткие прочие;

- трубки, шланги и рукава полимерные жесткие;

- трубы прочие пластмассовые;

- трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые.

АПТС 26 октября