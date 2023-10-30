После обращения Ассоциации производителей трубопроводных систем полимерные трубы были исключены из перечня товаров, подлежащих утилизации.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Правительство РФ разработало
проект постановления «Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств».
В данный перечень товаров попали полимерные трубы. АПТС направила обращение
председателю Правительства Михаилу Мишустину, зам. председателя Правительства министру
промышленности и торговли Денису Мантурову, зам. председателя Правительства Виктории
Абрамченко с просьбой исключить из перечня полимерные трубы, так как считает их включение
в него необоснованным.
Сегодня (26.10.2023 – прим. редакции) получен ответ Минпромторга, в котором сообщается, что
по результатам согласительных процедур принято решение исключить из перечня товаров
позиции:
- трубы полимерные жесткие;
- трубы из полиэтилена для газопроводов;
- трубы напорные из полиэтилена;
- трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена;
- трубы полимерные жесткие прочие;
- трубки, шланги и рукава полимерные жесткие;
- трубы прочие пластмассовые;
- трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые.
АПТС 26 октября