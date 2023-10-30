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LD - лучший экспортер арматуры в этом году

30 октября, 2023 12
Не скроем, что после введения санкций, на европейском рынке работать стало практически 
невозможно, поэтому в LD сделали ставку на углублённую проработку стран СНГ и Ближнего 
Востока, Африки», — рассказывает Иван Литвяков директор ООО«Равани-Русс» (эксклюзивный 
экспортёр продукции LD). — Рады, что качественная российская трубопроводная арматура 
находит всё больше покупателей по всему миру. Благодарим экспертное жюри за высокую 
оценку нашей работы и всестороннюю государственную поддержку экспортной стратегии 
компании LD». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. Список лучших 
экспортёров можно изучитьздесь. Напомним, что компания LD — это крупная промышленная 
группа, состоящая из четырёх производственных площадок полного цикла. Общая численность 
сотрудников компании LD составляет более 2000 человек. Экспорт продукции осуществляется в 
24 страны мира, а дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнёров, продукция под брендами 
LD продаётся более чем в 2500 розничных торговых точках. Компании отдают свой выбор более 
2 000 000 клиентов в России и за рубежом.
С уважением пресс-служба ГК LD

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