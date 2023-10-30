LD - лучший экспортер арматуры в этом году

Не скроем, что после введения санкций, на европейском рынке работать стало практически

невозможно, поэтому в LD сделали ставку на углублённую проработку стран СНГ и Ближнего

Востока, Африки», — рассказывает Иван Литвяков директор ООО«Равани-Русс» (эксклюзивный

экспортёр продукции LD). — Рады, что качественная российская трубопроводная арматура

находит всё больше покупателей по всему миру. Благодарим экспертное жюри за высокую

оценку нашей работы и всестороннюю государственную поддержку экспортной стратегии

компании LD». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и

экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. Список лучших

экспортёров можно изучитьздесь. Напомним, что компания LD — это крупная промышленная

группа, состоящая из четырёх производственных площадок полного цикла. Общая численность

сотрудников компании LD составляет более 2000 человек. Экспорт продукции осуществляется в

24 страны мира, а дилерская сеть насчитывает порядка 200 партнёров, продукция под брендами

LD продаётся более чем в 2500 розничных торговых точках. Компании отдают свой выбор более

2 000 000 клиентов в России и за рубежом.

С уважением пресс-служба ГК LD