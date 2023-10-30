В Росреестре зарегистрированы технические условия на стопорно-клиновые шайбы для болтовых соединений при экстремальной вибрации

Стопорно-клиновые шайбы 2fix зарегистрированы в Реестре технических условий Системы
сертификации под номером ТУ 25.94.12-001-7318210009-2023.
Стопорно-клиновые шайбы 2fix позволяют обеспечить надёжную фиксацию болтовых
соединений, подверженных экстремальной вибрации и большим динамическим нагрузкам.
Шайба 2fix состоит из двух парных зубчатых шайб, имеющих клинья с одной стороны и
радиально расположенные зубцы с другой стороны.
Производимые под брендом 2fix стопорно-клиновые шайбы являются полным аналогом шайбы
шведской компании NORD LOCK.
Источник:ГК «Трайв»