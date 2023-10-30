На конференции Нефтегазшельф–2023 состоялось подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших компании за текущий год

Компании в следующих номинациях: суда обеспечения; оффшорная авиация; плавучие
платформы (нижнее строение); морские стационарные платформы; полнокомплектные буровые
установки для моря; комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент; трубная
продукция; энергетическое оборудование; насосно-компрессорное оборудование; устьевое
оборудование; подводно-добычные комплексы; противовыбросовое оборудование;нефтесервис.
Директор компании МНК Елена Логинова по итогам мероприятия отметила: «Освоение
нефтегазового шельфа – наиболее сложная в технологическом отношении сфера нефтегазового
комплекса. Но, как мы увидели на конференции, здесь тоже есть успехи. В частности, большие
достижения у компании «Газпром нефть», которая успешно работает на российской платформе
«Приразломная».
Есть достижения у «Газпром морские проекты», большую помощь промышленникам оказывает
Газпромбанк. Очень важно развивать прямые связи заказчиков с промышленниками, чем и
занимается наша компания «Московские нефтегазовые конференции».
Стратегический партнер: Газпромбанк
Генеральный партнер: Айсорс
При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг
Очередное мероприятие МНК «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в
электроэнергетике», Инвестэнерго-2024, состоится 15 февраля2024года.