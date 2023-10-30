На конференции Нефтегазшельф–2023 состоялось подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших компании за текущий год

Компании в следующих номинациях: суда обеспечения; оффшорная авиация; плавучие

платформы (нижнее строение); морские стационарные платформы; полнокомплектные буровые

установки для моря; комплектующие к буровым установкам и буровой инструмент; трубная

продукция; энергетическое оборудование; насосно-компрессорное оборудование; устьевое

оборудование; подводно-добычные комплексы; противовыбросовое оборудование;нефтесервис.

Директор компании МНК Елена Логинова по итогам мероприятия отметила: «Освоение

нефтегазового шельфа – наиболее сложная в технологическом отношении сфера нефтегазового

комплекса. Но, как мы увидели на конференции, здесь тоже есть успехи. В частности, большие

достижения у компании «Газпром нефть», которая успешно работает на российской платформе

«Приразломная».

Есть достижения у «Газпром морские проекты», большую помощь промышленникам оказывает

Газпромбанк. Очень важно развивать прямые связи заказчиков с промышленниками, чем и

занимается наша компания «Московские нефтегазовые конференции».

Стратегический партнер: Газпромбанк

Генеральный партнер: Айсорс

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг

Очередное мероприятие МНК «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в

электроэнергетике», Инвестэнерго-2024, состоится 15 февраля2024года.