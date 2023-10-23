Производители трубной продукции вновь столкнулись с проблемами, связанными с таможенными пошлинами. На этот раз – с вывозными пошлинами.

Постановление Правительства № 1538 устанавливает вывозные таможенные пошлины на

перечень товаров в размере 7% от таможенной стоимости, исходя из текущего курса доллара

США. В этот перечень попадает группа 39 ТН ВЭД (пластмассы и изделия из них). Продукция

производителей полимерных внутридомовых сетей и полимерных труб для наружных сетей

относится к коду 39 ТН ВЭД. Изъятий в отношении полимерной трубной продукции

постановлением не предусмотрено.

АПТС уже написала обращение председателю Правительства РФ Мишустину М.В. с просьбой

вывести трубную продукцию по кодам ТН ВЭД 3917, 73, 74 из-под действия постановления

Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538. Аппарат Правительства направил обращение в

Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития. Ждем ответы от этих ведомств.

Какие еще проблемы с пошлинами существуют у производителей труб?

Ввозные пошлины

В настоящее время на территории Евразийского экономического союза одновременно действуют

несколько актов, которые устанавливают размеры ввозных пошлин на полиэтилен с удельным

весом 0,94 г/см3 или более (полиэтилен высокой плотности) (ТН ВЭД ЕАЭС 3901 20 900 9). Он

применяется в том числе для производства полиэтиленовой трубной продукции.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 устанавливает ставку

ввозной таможенной пошлины 6,5%.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.01.2022 № 17 «О применении

антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении

первичного полиэтилена высокой плотности, происходящего из Республики Узбекистан и

ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза» устанавливает

ставку антидемпинговой пошлины 20,3%.

Ставки суммируются, итоговый размер пошлины составляет 26,8%.

Сложившаяся практика в применении этих пошлин отрицательно сказывается на отечественных

производителях трубной продукции, которые используют в производстве импортное сырье,

подпадающее под характеристики «полиэтилен с удельным весом 0,94 г/см3 или более

(полиэтилен высокой плотности) (ТН ВЭД ЕАЭС 3901 20 900 9)».

Отечественные производители полимерных труб, как правило, используют в производстве

отечественное трубное полимерное сырье. Однако, для некоторых видов труб используются

импортные типы трубного сырья (PEX, PERT, PE100 RC, PE 100+ и PE 100).

Правоприменительная практика складывается так, что все импортное сырье, подпадающее под

характеристики «полиэтилен с удельным весом 0,94 г/см3 или более (полиэтилен высокой

плотности) (ТН ВЭД ЕАЭС 3901 20 900 9)», считается произведенным в Республике Узбекистан,

если не доказано иное. Чтобы доказать иное происхождение сырья, необходимо предоставить

сертификат о происхождении товара.

Сразу отметим, в Республике Узбекистан в принципе не производится трубный полиэтилен в т.ч.

типы PEX, PERT, PE100 RC, PE 100+ и PE 100.

Что из этого следует

В итоге финансовая нагрузка ложится на себестоимость полимерной трубной продукции

переработчиков пластмасс.

При этом размер добавленной стоимости в полимерной трубной продукции не превышает 10%, в

то время как добавленная стоимость производителей полимерного сырья (в том числе

полиэтилена высокой плотности) кратно превышает указанное значение.

По данным 2021 года среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства

пластмассовых изделий составляла около 200 тыс. чел., а в сфере производства полимеров (с

учетом большого количества предприятий компандеров это базовый полимер + присадки – т.е.

уже, по сути, следующий передел, но один и тот же ОКВЭД) – около 50 тыс. чел.

Производство пластмассовых изделий создает больше рабочих мест, чем производство

полимеров и компаундов. По платежам в бюджетную систему сектор резиновых и

пластмассовых изделий сопоставим с химическим производством.

С точки зрения наполнения бюджета и создания рабочих мест переработка пластмасс

привлекательнее, чем создание мощностей по производству полимеров и компаундов.

Обращаем также внимание на то, что в мире не применяется практика экспортных пошлин на

данный вид продукции.

В настоящее время импорт полимерной продукции из Турции и стран Западной Европы

облагается в странах Африки, Азии, Ближнего Востока меньшей пошлиной чем импорт такой

продукции из Российской Федерации. Разница составляет иногда 10-25%. Если сюда добавить

еще 7%, ситуация становится катастрофической.

Трубы из сшитого ПЭ из Китая поступают на рынок с пошлиной 6,5 %, а внутри страны мы

имеем пошлину на сырье 26,8 %. Результат – только в первую половину 2022 года завезли 30

млн. метров импорта.

Отметим, что на сегодняшний день нехватки произведенной в РФ полимерной трубной

продукции как в общем объеме, так и по ассортименту, не наблюдается. На рынке РФ работает

более 250 производителей полимерных труб.

Несбалансированные меры фискального регулирования, налагающие более значительную

финансовую нагрузку на отечественных производителей полимерной продукции последующих

переделов, существенно сокращает стимулы работы российских переработчиков пластмасс на

внешних рынках, что создает риск потери не только дальнего экспорта, но и экспорта в

некоторые страны СНГ.

Аналогичная ситуация сложилась в сфере производства трубной продукции, изделий и

трубопроводных систем из черных и цветных металлов по классам ТН ВЭД 73, 74.

Источник:rapts.ru



