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«ВОГЕЗЭНЕРГО» (Беларусь) представила муфтовые регулирующие клапаны с корпусом из нержавеющей стали

23 октября, 2023 33
Двухходовые и трехходовые муфтовые регулирующие клапаны с корпусом из 
нержавеющей стали.
• Клапан регулирующий двухходовой муфтовый ВКСР;
• Клапан регулирующий трехходовой муфтовый ВКСР.
Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к 
материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и 
пропиленгликоля с концентрацией до 60 %. Температуры рабочих сред от 1 °С до 150 °С.
Применяемость: в различных узлах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
вентиляции и холодоснабжения для регулирования, смешивания или разделения рабочих сред.
Клапаны комплектуются электрическим исполнительным механизмом ВЭП с различными 
управляющими сигналами.

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