«ВОГЕЗЭНЕРГО» (Беларусь) представила муфтовые регулирующие клапаны с корпусом из нержавеющей стали

Двухходовые и трехходовые муфтовые регулирующие клапаны с корпусом из
нержавеющей стали.
• Клапан регулирующий двухходовой муфтовый ВКСР;
• Клапан регулирующий трехходовой муфтовый ВКСР.
Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к
материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и
пропиленгликоля с концентрацией до 60 %. Температуры рабочих сред от 1 °С до 150 °С.
Применяемость: в различных узлах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,
вентиляции и холодоснабжения для регулирования, смешивания или разделения рабочих сред.
Клапаны комплектуются электрическим исполнительным механизмом ВЭП с различными
управляющими сигналами.