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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Чебоксарское АБС ЗЭиМ Автоматизация об электроприводах для трубопроводной арматуры на семинаре в Челябинске

23 октября, 2023 31
АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» организовало обучающий семинар на тему 
«Электроприводы для трубопроводной арматуры со встроенными интеллектуальными 
блоками для построения современных систем АСУТП» в Челябинске. В мероприятии 
приняли участие сотрудники Челябинского завода мобильных энергоустановок и конструкций, 
Челябинского компрессорного завода, ООО «Уралнефтемаш», ООО «АРЛИЗ», ПАО «Форвард 
Энерго» и других. Руководитель сервисной группы ДТРиР Николай Довыденко, региональный 
менеджер по Приволжскому Федеральному округу Евгений Пухов и продуктовый менеджер 
Денис Иванов рассказали присутствующим о новой линейке производимых компанией 
электроприводов, опыте их применения, а также провели обучение по настройке и наладке 
оборудования.


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