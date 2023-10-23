ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Чебоксарское АБС ЗЭиМ Автоматизация об электроприводах для трубопроводной арматуры на семинаре в Челябинске

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» организовало обучающий семинар на тему
«Электроприводы для трубопроводной арматуры со встроенными интеллектуальными
блоками для построения современных систем АСУТП» в Челябинске. В мероприятии
приняли участие сотрудники Челябинского завода мобильных энергоустановок и конструкций,
Челябинского компрессорного завода, ООО «Уралнефтемаш», ООО «АРЛИЗ», ПАО «Форвард
Энерго» и других. Руководитель сервисной группы ДТРиР Николай Довыденко, региональный
менеджер по Приволжскому Федеральному округу Евгений Пухов и продуктовый менеджер
Денис Иванов рассказали присутствующим о новой линейке производимых компанией
электроприводов, опыте их применения, а также провели обучение по настройке и наладке
оборудования.