МАРКЕТИНГ-ОПРОС. Приглашаем принять участие в опросе клиентов по удовлетворённости продуктами и сервисами LD.

С помощью опроса мы уточняем ваши ожидания, формируем возможные направления развития

деятельности и приоритеты в области качества продуктов и сервисовLD, стараемся улучшить

действительно важные для вас факторы. От вашего мнения и пожеланий зависит дальнейшее

направление улучшений в работезаводовLD.

На e-mail наших клиентов мы направили ссылку для участия в опросе. Заполнение анкеты опроса

будет доступно до 22.10.2023.

Если вы не получили ссылку на анкету, просим отправить в LD запрос на доступ к

анкетированию. Сделать это можно любым удобным для вас способом:

написать наoffice@chsgs.ru(с пометкой «Опрос»)

написать в личные сообщения в группе в ВКhttps://vk.com/chsgs

обратиться к своему менеджеру по сопровождению

Мы всегда открыты для Ваших предложений. Если в будущем у вас возникнут новые пожелания,

вы можете их направить в сервисе обратной связи с нашими клиентами —«Написать

директору»,без ограничений по теме обращения.



