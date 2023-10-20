МАРКЕТИНГ-ОПРОС. Приглашаем принять участие в опросе клиентов по удовлетворённости продуктами и сервисами LD.

С помощью опроса мы уточняем ваши ожидания, формируем возможные направления развития
деятельности и приоритеты в области качества продуктов и сервисовLD, стараемся улучшить
действительно важные для вас факторы. От вашего мнения и пожеланий зависит дальнейшее
направление улучшений в работезаводовLD.
На e-mail наших клиентов мы направили ссылку для участия в опросе. Заполнение анкеты опроса
будет доступно до 22.10.2023.
Если вы не получили ссылку на анкету, просим отправить в LD запрос на доступ к
анкетированию. Сделать это можно любым удобным для вас способом:
написать наoffice@chsgs.ru(с пометкой «Опрос»)
написать в личные сообщения в группе в ВКhttps://vk.com/chsgs
обратиться к своему менеджеру по сопровождению
Мы всегда открыты для Ваших предложений. Если в будущем у вас возникнут новые пожелания,
вы можете их направить в сервисе обратной связи с нашими клиентами —«Написать
директору»,без ограничений по теме обращения.