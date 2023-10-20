НОВЫЙ ВЕБИНАР. РАСЧЕТЫ ТРУБ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Основные темы:
Расчетные программы для ПК.
Мобильные приложения для расчетов.
Спикер:
Сергей Титов– эксперт, главный специалист отдела проектных решений и экспертизы
Департамента информационной политики и развития ООО Группа ПОЛИПЛАСТИК.
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Дополнительную информацию можно получить у сотрудников Учебного центра:
Валентина Чихарева - тел 8 (925)139-01-51,valentina.chikhareva@polyplastic.ru.
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Источник:Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК