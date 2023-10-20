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ООО «НПО «Спецнефтемаш» изготовило партию нержавеющих дисковых затворов с симметричным диском СНМ 58030.

20 октября, 2023 16
Симметричный диск является уникальной конструкцией, которая обеспечивает равномерное 
распределение давления и силы по всей поверхности диска. Это гарантирует надежное 
герметичное закрытие и предотвращает возможные утечки.
Произведены следующие виды серии затворов СНМ 58030:
- СНМ 58030.350.16-1.4.02
- СНМ 58030.250.16-2.4.02
- СНМ 58030.65.16-1.4.02
Принцип действия симметричного дискового затвора: внутри корпуса затвора расположены вал 
(шток), проходящий через отверстие в центре диска (запирающего устройства) и уплотнение. 
При вращении запирающего элемента (диска) на 90 градусов (четверть оборотный) происходит 
открытие затвора, в этот момент диск располагается в продольном направлении относительно 
оси трубопровода, при закрытии диск возвращается в плоскость, совпадающую с осью 
трубопровода.
Конструктивные особенности дисковых затворов
Дисковые затворы из серии СНМ 58030 имеют манжету (мягкое седловое уплотнение) и 
симметричный диск. Особенность этих затворов заключается в герметичности: благодаря 
манжете, выступающей с двух сторон корпуса, присоединение не требует уплотнения между 
фланцами. Также характерной особенность является неконтактность корпуса детали с рабочей 
средой, что позволяет определять эксплуатационные свойства затвора по материалам, из которых 
изготовлены диск и манжета.
Данные СПЕЦНЕФТЕМАШ

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