ООО «НПО «Спецнефтемаш» изготовило партию нержавеющих дисковых затворов с симметричным диском СНМ 58030.

Симметричный диск является уникальной конструкцией, которая обеспечивает равномерное

распределение давления и силы по всей поверхности диска. Это гарантирует надежное

герметичное закрытие и предотвращает возможные утечки.

Произведены следующие виды серии затворов СНМ 58030:

- СНМ 58030.350.16-1.4.02

- СНМ 58030.250.16-2.4.02

- СНМ 58030.65.16-1.4.02

Принцип действия симметричного дискового затвора: внутри корпуса затвора расположены вал

(шток), проходящий через отверстие в центре диска (запирающего устройства) и уплотнение.

При вращении запирающего элемента (диска) на 90 градусов (четверть оборотный) происходит

открытие затвора, в этот момент диск располагается в продольном направлении относительно

оси трубопровода, при закрытии диск возвращается в плоскость, совпадающую с осью

трубопровода.

Конструктивные особенности дисковых затворов

Дисковые затворы из серии СНМ 58030 имеют манжету (мягкое седловое уплотнение) и

симметричный диск. Особенность этих затворов заключается в герметичности: благодаря

манжете, выступающей с двух сторон корпуса, присоединение не требует уплотнения между

фланцами. Также характерной особенность является неконтактность корпуса детали с рабочей

средой, что позволяет определять эксплуатационные свойства затвора по материалам, из которых

изготовлены диск и манжета.

Данные СПЕЦНЕФТЕМАШ