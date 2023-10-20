ООО «НПО «Спецнефтемаш» изготовило партию нержавеющих дисковых затворов с симметричным диском СНМ 58030.

Симметричный диск является уникальной конструкцией, которая обеспечивает равномерное
распределение давления и силы по всей поверхности диска. Это гарантирует надежное
герметичное закрытие и предотвращает возможные утечки.
Произведены следующие виды серии затворов СНМ 58030:
- СНМ 58030.350.16-1.4.02
- СНМ 58030.250.16-2.4.02
- СНМ 58030.65.16-1.4.02
Принцип действия симметричного дискового затвора: внутри корпуса затвора расположены вал
(шток), проходящий через отверстие в центре диска (запирающего устройства) и уплотнение.
При вращении запирающего элемента (диска) на 90 градусов (четверть оборотный) происходит
открытие затвора, в этот момент диск располагается в продольном направлении относительно
оси трубопровода, при закрытии диск возвращается в плоскость, совпадающую с осью
трубопровода.
Конструктивные особенности дисковых затворов
Дисковые затворы из серии СНМ 58030 имеют манжету (мягкое седловое уплотнение) и
симметричный диск. Особенность этих затворов заключается в герметичности: благодаря
манжете, выступающей с двух сторон корпуса, присоединение не требует уплотнения между
фланцами. Также характерной особенность является неконтактность корпуса детали с рабочей
средой, что позволяет определять эксплуатационные свойства затвора по материалам, из которых
изготовлены диск и манжета.
Данные СПЕЦНЕФТЕМАШ