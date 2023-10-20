НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОМТУРИЗМА В АРМАТУРЕ

ОМК одна из первых в отрасли начала знакомить людей с работой современных предприятий,

рассказывать о промышленных профессиях Она развивает промышленный туризм с 2018 года. В

2022 году на предприятиях ОМК в Выксе Нижегородской области, в Чусовом Пермского края,

Благовещенске Республики Башкортостан и Челябинске побывали более 10 000 туристов. В

компании сформировали команду профессиональных экскурсоводов, запустили портал по

промышленному туризму с возможностью записи на экскурсии и покупки билетов онлайн.

Сегодня группа ОМК предлагает комплексный туристический продукт нового формата.

Например, в Выксе Нижегородской области туристы посещают одно из самых современных

металлургических производств страны по четырем маршрутам. Гости также знакомятся с

современным искусством мирового уровня, которое создают в Выксе участники «Выкса-

фестиваля», а также посещают объекты культурного наследия – уникальные конструкции

Владимира Шухова, усадебный комплекс основателей выксунских заводов, рукотворные пруды

и парки XVIII века.

С 2019 по 2022 год число туристов в Выксе выросло вдвое. Сейчас компания реализует

уникальный для России проект: строит индустриально-туристский центр «Шухов парк». В него с

территории выксунское завода перенесут объекты культурного наследия Шухова, здесь откроют

первый в России металлургический музей мирового уровня, детский образовательный центр и

много другое. «Шухов-парк» вошел в число новых туристических кластеров Нижегородской

области. С запуском парка в 2027 г. число туристов в Выксу вырастет до 160 000 в год.

РГУТИС – ведущий государственный вуз в сфере туризма и сервиса в России. Готовит

специалистов по более чем по 40 программам. Его выпускники – это топ-менеджеры

крупнейших компаний, руководители отечественных и международных фирм, лидеры

российской индустрии туризма и сервиса.

Программа профессиональной переподготовки «Организация туризма на научно-

производственных и промышленных предприятиях» включает три модуля и около 255 учебных

часов о создании турпродукта на предприятиях, разработке образовательных программ и мастер-

классов на их базе, развития корпоративных музеев как новых туристических пространств и

технологии организации экскурсий.