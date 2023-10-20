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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОМТУРИЗМА В АРМАТУРЕ

20 октября, 2023 14
ОМК одна из первых в отрасли начала знакомить людей с работой современных предприятий, 
рассказывать о промышленных профессиях Она развивает промышленный туризм с 2018 года. В 
2022 году на предприятиях ОМК в Выксе Нижегородской области, в Чусовом Пермского края, 
Благовещенске Республики Башкортостан и Челябинске побывали более 10 000 туристов. В 
компании сформировали команду профессиональных экскурсоводов, запустили портал по 
промышленному туризму с возможностью записи на экскурсии и покупки билетов онлайн.
Сегодня группа ОМК предлагает комплексный туристический продукт нового формата. 
Например, в Выксе Нижегородской области туристы посещают одно из самых современных 
металлургических производств страны по четырем маршрутам. Гости также знакомятся с 
современным искусством мирового уровня, которое создают в Выксе участники «Выкса-
фестиваля», а также посещают объекты культурного наследия – уникальные конструкции 
Владимира Шухова, усадебный комплекс основателей выксунских заводов, рукотворные пруды 
и парки XVIII века.
С 2019 по 2022 год число туристов в Выксе выросло вдвое. Сейчас компания реализует 
уникальный для России проект: строит индустриально-туристский центр «Шухов парк». В него с 
территории выксунское завода перенесут объекты культурного наследия Шухова, здесь откроют 
первый в России металлургический музей мирового уровня, детский образовательный центр и 
много другое. «Шухов-парк» вошел в число новых туристических кластеров Нижегородской 
области. С запуском парка в 2027 г. число туристов в Выксу вырастет до 160 000 в год.
РГУТИС – ведущий государственный вуз в сфере туризма и сервиса в России. Готовит 
специалистов по более чем по 40 программам. Его выпускники – это топ-менеджеры 
крупнейших компаний, руководители отечественных и международных фирм, лидеры 
российской индустрии туризма и сервиса.
Программа профессиональной переподготовки «Организация туризма на научно-
производственных и промышленных предприятиях» включает три модуля и около 255 учебных 
часов о создании турпродукта на предприятиях, разработке образовательных программ и мастер-
классов на их базе, развития корпоративных музеев как новых туристических пространств и 
технологии организации экскурсий.

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