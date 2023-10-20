Фонд развития промышленности ЛНР планирует выдать первые займы по программам «Модернизация производства» , «Проекты развития (регион)» и «Оборотные средства».

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской народной республики (ЛНР).
«Фонд рассмотрел заявки восьми предприятий Республики о выделении займов на
софинансирование программ «Модернизация производства», «Проекты развития (регион)» и
«Оборотные средства»,- говоритсяв сообщении. Первые займы получат Протезно-
ортопедический завод,Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал»и «ЛугаМаш».
В целом фонд рассматривает заявки на предоставление займов от 19 предприятий республики на
общую сумму свыше 300 млн. руб. В августе региональный Фонд развития промышленности
начал прием заявлений на выделение финансовой поддержки предприятиям Республики.