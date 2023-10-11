КАДРЫ. ОНИКС готовится к покорению новых вершин! В связи с расширением, в данный момент открыто шесть вакансий.

Коммерческое подразделение в офисе Москвы и Екатеринбурга приглашает опытных кандидатов на позиции менеджера по работе с клиентами и менеджера по работе с ключевыми клиентами. В Санкт-Петербурге идет активный подбор контролера ОТК и токаря на производство. Анастасия Тюшкевич, директор по персоналу: Подготовьтесь к собеседованию, по возможности, изучите информацию о компании. Отправьте отклик на размещенную вакансию на нашем сайте, через HeadHunter, Trudvsem, Зарплата.ру или по почтеa.tyushkevich@onyxspb.ru. Если ваше резюме соответствует требованиям, предъявляемым к вакансии, поступит приглашение пройти первичное интервью. Для соискателей в Екатеринбурге и Москве собеседование пройдет по видеосвязи. Часть должностей предполагает прохождение тестирования (например бухгалтерия, отдел маркетинга или закупки). На вторичном этапе последует беседа и знакомство с руководителем.





Айсылу Фахретдинова, менеджер по обучению и развитию персонала: Новичка ждет погружение в отрасль и специфику работы через обучающую платформу в команде с наставником. Выстроенный учебный план позволит новому сотруднику легко пройти адаптацию. Онбординг помогает вступить в должность без стресса.

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