БУМАЖНЫЕ КАТАЛОГИ И ЖУРНАЛЫ ЛУЧШЕ ФАЙЛОВ ПДФ!

Отделом производства рекламных материалов УМК ДИПР Группы ПОЛИПЛАСТИК подготовлены обновленные версии следующих корпоративных изданий:
Общий каталог продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Каталог «Напорные системы водоснабжения и водоотведения».
Каталог «Системы газораспределения».
Каталог «Безнапорные системы наружной канализации».
Каталог «Системы для защиты кабеля и прокладки волоконно-оптических линий связи».
Буклет Безнапорные системы наружной канализации из ПВХ.
Буклет Поливной рукав ПОЛИФЛЭТ для систем ирригации.
Буклет Системы для прокладки телекоммуникационных сетей.
Буклет Отводы гнутые цельнотянутые, тройники компактные неравнопроходные.
Каталоги доступны для скачивания поссылке.
Источник:Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК