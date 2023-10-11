Ярославское НПО «Регулятор» изготовило нестандартные и габаритные блоки предохранительных клапанов DN 100 PN 63 для Туапсинского НПЗ.

Всего предприятием было произведено три предохранительных блока: два для газа (метан) и один для жидкости (сжиженные углеводородные смеси). Блоки предохранительных клапанов выполнены с дренажными переходами, которые необходимы для слива конденсата, и поворотными заглушками, которые нужны для оперативного глушения частей блока во время ремонтов, испытаний и продувки. Также комплектация блока предусматривает выходные переключающие устройства DN 400, обусловленные специальными требованиями заказчика, схемами и участками.

ДанныеНПО «Регулятор», 6 октября