Кран LD: 1 миллион циклов за 2 года работы — не предел!

Мы не понаслышке знаем о качестве выпускаемой нами продукции. Ведь мы не только её производим, но и используем в офисах компании LD, на производстве и дома.

Одним из ярких образцов, говорящих о надёжности наших изделий, является пример использования латунного шарового крана на ручных испытательных стендах серии 001, установленных на заводе «ЧСГС». Во время проверки одного изделия LD (разных линеек) кран проходит полный цикл «открыто-закрыто» при повороте рукоятки на 90 градусов. А в среднем же за 2 года работы каждый кран LD достигает до 1 миллиона циклов. Только вдумайтесь в эту цифру! При этом, со слов Кирилла Танкова, специалиста лаборатории неразрушающего контроля «ЧСГС», единственное, что порой приходится менять по истечении 3-5 лет непрерывной работы крана (1,5 —2,5 миллионов циклов) — это ручку, и то из-за того, что болт, крепящий её, со временем начинает расшатываться, разбивая ограничители, что создаёт определённые неудобства в работе. Что же касается корпуса крана и его запорного механизма, то они надёжно и исправно служат специалистам лаборатории — 24/7, на протяжении долгих лет!

Эту информацию легко проверить, так как на каждом корпусе шарового крана LD выбита дата изготовления (например, на фотографии кран 2019 года).Данные на сайте лд.рф.