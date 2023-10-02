Новый инвестиционный проект. 29 сентября в Великом Новгороде состоялось открытие производственной площадки «Т-АРМ» (Группа НБМ)

Предприятие будет заниматься производством высокотехнологичной арматуры. Компания Т-
АРМ специализируется на разработке, производстве и поставке трубопроводной арматуры,
которая используется в нефтяной, химической и газовой промышленности. Алексей Белоусов,
директор компании АО «Энергомаш»: «Это только треть здания, которое будет построено. Рядом
будет построено еще несколько производственных комплексов, мы надеемся в ближайшее время
эти проекты осуществить. Продукция уже поставляется на все нефтегазовые предприятия
Российской Федерации, нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, на котором бы не
стояли и не работали наши клапаны». На трёх тысячах квадратных метров разместятся
проверочные и испытательные стенды. С учетом политики импортозамещения и развития
российских технологий, компания активно расширяет собственное производство, делая упор на
разработку конструкторских решений, увеличение штата сотрудников и выпуск серийной
продукции. Евгений Богданов, первый заместитель губернатора Новгородской области: «Для нас
важно, что создаются новые рабочие места, то, что это инвестиции в Новгородскую область, но
еще важна такая составляющая, как экспорт. Пожелание, которое было у нас и у Председателя
Правительства, чтобы продукция, которую поставляет и регион, и Российская Федерация была
более высокотехнологичной – это как раз продукция, которую производит группа компаний
НБМ». Завод ждёт новых сотрудников-новгородцев: наладчиков, токарей, фрезеровщиков,
инженеров-технологов, конструкторов.
Анна Вихрова
Великий Новгород