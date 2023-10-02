Новый инвестиционный проект. 29 сентября в Великом Новгороде состоялось открытие производственной площадки «Т-АРМ» (Группа НБМ)

Предприятие будет заниматься производством высокотехнологичной арматуры. Компания Т-

АРМ специализируется на разработке, производстве и поставке трубопроводной арматуры,

которая используется в нефтяной, химической и газовой промышленности. Алексей Белоусов,

директор компании АО «Энергомаш»: «Это только треть здания, которое будет построено. Рядом

будет построено еще несколько производственных комплексов, мы надеемся в ближайшее время

эти проекты осуществить. Продукция уже поставляется на все нефтегазовые предприятия

Российской Федерации, нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, на котором бы не

стояли и не работали наши клапаны». На трёх тысячах квадратных метров разместятся

проверочные и испытательные стенды. С учетом политики импортозамещения и развития

российских технологий, компания активно расширяет собственное производство, делая упор на

разработку конструкторских решений, увеличение штата сотрудников и выпуск серийной

продукции. Евгений Богданов, первый заместитель губернатора Новгородской области: «Для нас

важно, что создаются новые рабочие места, то, что это инвестиции в Новгородскую область, но

еще важна такая составляющая, как экспорт. Пожелание, которое было у нас и у Председателя

Правительства, чтобы продукция, которую поставляет и регион, и Российская Федерация была

более высокотехнологичной – это как раз продукция, которую производит группа компаний

НБМ». Завод ждёт новых сотрудников-новгородцев: наладчиков, токарей, фрезеровщиков,

инженеров-технологов, конструкторов.

Анна Вихрова

Великий Новгород