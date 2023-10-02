Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Открытое письмо президенту России (копия в журнал ТПА).

02 октября, 2023 27
Уважаемый, Владимир Владимирович!
Всем известно, что серьёзных достижений в экономике можно добиться только освоением 
новшеств, например, открытий и изобретений. Если мне память не изменяет, в начале первого 
десятилетия текущего века, Вы предлагали ввести изобретательство в ранг национальной идеи.   
Сегодня национальной идеей является патриотизм. Одной из высших степеней проявления 
патриотизма для учёных и инженеров я бы считал изобретательство К сожалению, судя по 
ежегодным отчётам Роспатента, его уровень в стране упал «ниже плинтуса». В отзыве на мою 
статью «О самом главном» журнал АС№4(145) 2023, доктор И.А. Иванов пишет: «…сейчас 
разрыв в подаче заявок огромен, особенно по сравнению с Китаем и США(1,5млн и о,5 млн в год 
против 0,04млн. у нас). Я несколько раз обращался по теме отечественного изобретательства в 
правительство и к Вам через Интернет. Получал ответы, соль которых: делаем много, иногда-
учтём в работе, иногда, не по существу. В этом случае надо было бы обращаться в суд, но мой 
опыт говорил, что это означает выключить себя из написания книг, статей в журналы, заявок на 
изобретения. Вспомнился один из принципов академика М. В. Келдыша: не бороться со злом, а 
браться и делать добрые, хорошие дела;
 Вместо судов написал 3 технические книги, десятки статей в профессиональных журналах, 
подал11 заявок на изобретения, получил 6 патентов на изобретения и 5 на полезные модели с 
момента ухода на пенсию в 2006году). Среди полученных патентов на изобретения, есть 
несколько, содержащих технические решения вековой мировой проблемы: «Создание 
предохранительных устройств предотвращающих взрывы в химических технологиях 
производства пластмасс, например, полиэтилена и при хранении взрывоопасных 
веществ.», а также, технические решения, преобразующие вид «Предохранительная 
арматура» с годовым объёмом мирового рынка в $2млд (Если внедрим –будет наш) Мои 
многочисленные обращения в институты развития : 3 в Сколково, в АСИ, фонд развития малого 
предпринимательства с 2018 по 2023годы безрезультатны. Эти учреждения отгородились от 
изобретателей такими анкетами с сотней вопросов, что, даже мне, написавшему 3 книги в Worde, 
ответить на них затруднительно. Думаю, что другим моим сверстникам тоже. Конечно, прогресс 
не остановить, патенты опубликованы, будут усовершенствованы и нами освоены уже в порядке 
импортозамещения. А что? Может подождём? И будет Россия рождать далее Яблочковых, 
Жуковских, Сикорских и многих других недооценённых, чтобы мировой прогресс не 
останавливался.  Я же горжусь тем, что первым в мире, во славу Родины предложил упомянутые 
решения и готов, до конца дней своих, содействовать их реализации.
Вадим Павлович Эйсмонт, патриот России, инженер-трубопроводного арматуростроения, 
изобретатель, пенсионер, +79219537631, v.p.eismont@rambler.ru.

← Вернуться