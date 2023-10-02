Открытое письмо президенту России (копия в журнал ТПА).

Уважаемый, Владимир Владимирович!

Всем известно, что серьёзных достижений в экономике можно добиться только освоением

новшеств, например, открытий и изобретений. Если мне память не изменяет, в начале первого

десятилетия текущего века, Вы предлагали ввести изобретательство в ранг национальной идеи.

Сегодня национальной идеей является патриотизм. Одной из высших степеней проявления

патриотизма для учёных и инженеров я бы считал изобретательство К сожалению, судя по

ежегодным отчётам Роспатента, его уровень в стране упал «ниже плинтуса». В отзыве на мою

статью «О самом главном» журнал АС№4(145) 2023, доктор И.А. Иванов пишет: «…сейчас

разрыв в подаче заявок огромен, особенно по сравнению с Китаем и США(1,5млн и о,5 млн в год

против 0,04млн. у нас). Я несколько раз обращался по теме отечественного изобретательства в

правительство и к Вам через Интернет. Получал ответы, соль которых: делаем много, иногда-

учтём в работе, иногда, не по существу. В этом случае надо было бы обращаться в суд, но мой

опыт говорил, что это означает выключить себя из написания книг, статей в журналы, заявок на

изобретения. Вспомнился один из принципов академика М. В. Келдыша: не бороться со злом, а

браться и делать добрые, хорошие дела;

Вместо судов написал 3 технические книги, десятки статей в профессиональных журналах,

подал11 заявок на изобретения, получил 6 патентов на изобретения и 5 на полезные модели с

момента ухода на пенсию в 2006году). Среди полученных патентов на изобретения, есть

несколько, содержащих технические решения вековой мировой проблемы: «Создание

предохранительных устройств предотвращающих взрывы в химических технологиях

производства пластмасс, например, полиэтилена и при хранении взрывоопасных

веществ.», а также, технические решения, преобразующие вид «Предохранительная

арматура» с годовым объёмом мирового рынка в $2млд (Если внедрим –будет наш) Мои

многочисленные обращения в институты развития : 3 в Сколково, в АСИ, фонд развития малого

предпринимательства с 2018 по 2023годы безрезультатны. Эти учреждения отгородились от

изобретателей такими анкетами с сотней вопросов, что, даже мне, написавшему 3 книги в Worde,

ответить на них затруднительно. Думаю, что другим моим сверстникам тоже. Конечно, прогресс

не остановить, патенты опубликованы, будут усовершенствованы и нами освоены уже в порядке

импортозамещения. А что? Может подождём? И будет Россия рождать далее Яблочковых,

Жуковских, Сикорских и многих других недооценённых, чтобы мировой прогресс не

останавливался. Я же горжусь тем, что первым в мире, во славу Родины предложил упомянутые

решения и готов, до конца дней своих, содействовать их реализации.

Вадим Павлович Эйсмонт, патриот России, инженер-трубопроводного арматуростроения,

изобретатель, пенсионер, +79219537631, v.p.eismont@rambler.ru.