Заводы «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и LD Pride вошли в рейтинг ESG-индекса РБК и НКР

Дата публикации:28 сент. 2023

Медиахолдинг РБК и рейтинговое агентство НКР опубликовали ESG — индекс российского

бизнеса — список компаний, составленный на основании оценки их ESG-профиля в 2023 году.

Сразу два челябинских завода — «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и LD Pride и включены в III

уровень индекса российского бизнеса на основании оценкиESG-профиля. Данной категории

соответствуют 22 нефинансовых компании с хорошими показателями по устойчивому развитию

— от 50 до 359 баллов. Итоговый ESG-балл каждой компании складывается из суммы по всем

трём составляющим: окружающей среде (Environmental, E), социальной сфере (Social, S) и

корпоративному управлению (Governance, G). Оценка строится на основании данных,

полученных из открытых источников и предоставленных самой компанией.

Стоит отметить, что завод по производству шаровых кранов и фитингов из латуни LD Pride

попадет в этот рейтинг впервые, в то время как «ЧелябинскСпецГражданСтрой» удерживает

свои позиции второй год подряд.

ESG— индекс российского бизнеса — аналитический продукт, позволяющий оценить,

насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и

управленческой ответственности. Участие в индексе дает возможность сравнить себя с другими

компаниями отрасли и экономики РФ в целом, повысить доверие потребителей и контрагентов,

продемонстрировать открытость и соответствие требованиям времени.

LD последовательно внедряет ESG-практики в своей деятельности. На заводах действуют

политика по экологической безопасности, а также политики в области качества, и в области

охраны труда и промышленной безопасности. LD является спонсором многих

профессиональных конкурсов, ведёт работу с высшими и среднеспециальными учебными

заведениями, занимается благотворительностью. Для повышения экологической и

энергетической эффективности LD реализует программу «зеленого офиса».

Всего врейтинг по ESG-индексувошли 114 участников, среди которых банки, крупные

энергетические, телекоммуникационные, металлургические и пр. компании.

Справочно:

Компания LD— это крупная промышленная группа, состоящая из четырёх производственных

площадок полного цикла. Общая численность сотрудников компании LD составляет более 2000

человек. Экспорт продукции осуществляется в 24 страны мира, а дилерская сеть насчитывает

порядка 200 партнёров, продукция под брендами LD и LD Pride продаётся более чем в 2500

розничных торговых точках. Компании LD отдают свой выбор более 2 000 000 клиентов в

России и за рубежом.

Сегодня заводы LD выпускают в год:

— Более 1 500 000 стальных кранов

— 16 000 000 латунных кранов

— Более 3 000 000 фланцев