Заводы «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и LD Pride вошли в рейтинг ESG-индекса РБК и НКР

Дата публикации:28 сент. 2023
Медиахолдинг РБК и рейтинговое агентство НКР опубликовали ESG — индекс российского
бизнеса — список компаний, составленный на основании оценки их ESG-профиля в 2023 году.
Сразу два челябинских завода — «ЧелябинскСпецГражданСтрой» и LD Pride и включены в III
уровень индекса российского бизнеса на основании оценкиESG-профиля. Данной категории
соответствуют 22 нефинансовых компании с хорошими показателями по устойчивому развитию
— от 50 до 359 баллов. Итоговый ESG-балл каждой компании складывается из суммы по всем
трём составляющим: окружающей среде (Environmental, E), социальной сфере (Social, S) и
корпоративному управлению (Governance, G). Оценка строится на основании данных,
полученных из открытых источников и предоставленных самой компанией.
Стоит отметить, что завод по производству шаровых кранов и фитингов из латуни LD Pride
попадет в этот рейтинг впервые, в то время как «ЧелябинскСпецГражданСтрой» удерживает
свои позиции второй год подряд.
ESG— индекс российского бизнеса — аналитический продукт, позволяющий оценить,
насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и
управленческой ответственности. Участие в индексе дает возможность сравнить себя с другими
компаниями отрасли и экономики РФ в целом, повысить доверие потребителей и контрагентов,
продемонстрировать открытость и соответствие требованиям времени.
LD последовательно внедряет ESG-практики в своей деятельности. На заводах действуют
политика по экологической безопасности, а также политики в области качества, и в области
охраны труда и промышленной безопасности. LD является спонсором многих
профессиональных конкурсов, ведёт работу с высшими и среднеспециальными учебными
заведениями, занимается благотворительностью. Для повышения экологической и
энергетической эффективности LD реализует программу «зеленого офиса».
Всего врейтинг по ESG-индексувошли 114 участников, среди которых банки, крупные
энергетические, телекоммуникационные, металлургические и пр. компании.
Справочно:
Компания LD— это крупная промышленная группа, состоящая из четырёх производственных
площадок полного цикла. Общая численность сотрудников компании LD составляет более 2000
человек. Экспорт продукции осуществляется в 24 страны мира, а дилерская сеть насчитывает
порядка 200 партнёров, продукция под брендами LD и LD Pride продаётся более чем в 2500
розничных торговых точках. Компании LD отдают свой выбор более 2 000 000 клиентов в
России и за рубежом.
Сегодня заводы LD выпускают в год:
— Более 1 500 000 стальных кранов
— 16 000 000 латунных кранов
— Более 3 000 000 фланцев